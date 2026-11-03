Jaén Merece Más reclama que la Ciudad Sanitaria "deje de ser una promesa recurrente" en los presupuestos

Luis García durante su intervención en el pleno - JM+

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Jaén Merece Más (JM+) en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado que la Ciudad Sanitaria "deje de ser una promesa recurrente" y pase a ser un proyecto que cuente con "financiación efectiva, trámites definidos y un calendario público de ejecución".

El portavoz de JM+, Luis García, ha criticado que los diez millones de euros consignados para este proyecto en los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía se hayan repetido de un ejercicio a otro sin ejecutarse, lamentando que hayan transcurrido ya 26 años desde que se planteó por primera vez esta infraestructura sin que se que todavía se haya materializado.

JM+ ha llevado al pleno del Ayuntamiento de Jaén una moción en defensa de la sanidad pública que exige a la Junta de Andalucía un refuerzo de los recursos sanitarios, medidas para reducir las listas de espera y el impulso definitivo de la Ciudad Sanitaria. La iniciativa, defendida por el portavoz municipal, Luis García, ha contado con los votos a favor PSOE y Vox, mientras que el PP se ha abstenido.

García ha puesto el foco en las dificultades de los usuarios para conseguir cita en Atención Primaria a través de la aplicación Salud Responde. Según ha denunciado, tras realizar un llamamiento público, las capturas de pantalla remitidas por los ciudadanos reflejan tiempos de espera que oscilan entre los siete y los 17 días para acudir al médico de cabecera.

Para respaldar la moción, García ha aportado indicadores que sitúan a la provincia de Jaén entre las que cuentan con menor número de médicos activos por habitante de toda Andalucía. Además, ha recordado que, según datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud de junio de 2025, la provincia registraba 68.526 pacientes pendientes de una primera consulta de especialidad, con una demora media de 183 días, frente a los 127 días de la media andaluza.

En el turno de réplica, el portavoz ha cuestionado las cifras de gasto sanitario de la administración autonómica, detallando que el gasto por habitante en Andalucía es de 1.870,50 euros, frente a los 2.013,72 euros de la media nacional. "Los jiennenses no podemos seguir permitiendo ser lo último hasta en sanidad", ha aseverado.

La iniciativa aprobada recoge un total de siete acuerdos dirigidos a la Junta de Andalucía y al Servicio Andaluz de Salud. Entre las medidas exigidas se encuentra la realización de un diagnóstico de vacantes por centros y especialidades, la creación de incentivos para puestos de difícil cobertura, un plan de refuerzo para la atención pediátrica y actuaciones para reducir las demoras en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

De igual modo, se reclama un cronograma público sobre la Ciudad Sanitaria que detalle su situación administrativa, financiación y plazos de obra, una evaluación del funcionamiento de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Jaén, y una planificación plurianual de inversiones que atienda tanto a la capital como a los hospitales comarcales y zonas rurales.