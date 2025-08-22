Jaén Merece Más reclama a la Junta "que articule ya" el plan de empleo extraordinario anunciado

Archivo - Juanma Moreno durante su intervención en el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha reclamado a la Junta de Andalucía "que articule ya" el plan de empleo extraordinario de siete millones para la provincia que el presidente, Juanma Moreno, anunció el pasado diciembre en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Una petición en la que insiste tras la reciente publicación del informe de CCOO sobre la juventud jiennense y, que entre otros datos, recoge un paro juvenil del 28,8 por ciento en este sector de la población, el más alto de Andalucía. A ello se suma los sueldos más bajos de la región y la alta temporalidad.

"Este plan específico fue fruto de las negociaciones entre Jaén Merece Más y el Partido Popular, y el presidente de la Junta aseguró que sería realidad en 2025. Lo cierto es que han pasado ocho meses y nada se sabe", ha afirmado en una nota el presidente de JM+, Juan Manuel Camacho.

Ha subrayado "que hay motivos para que Juanma Moreno cumpla su palabra con los jiennenses y su compromiso con Jaén Merece Más", punto en el que ha recordado que, pese a la moción de censura que acordó con el PSOE para desbancar al PP de la Alcaldía de la capital, siguen "cogobernando" en Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones.

En todo caso, Camacho ha defendido que "el cumplimiento de la palabra a la que se debe el presidente de la Junta" con respecto al plan extraordinario de empleo "debe ir acompañado de medidas estructurales para que se cambien las dinámicas".

En este sentido, ha lamentado que el territorio jiennense "lleva desde 1996, que es desde cuando se registran datos, a la cola de Andalucía en inversiones y licitaciones de las distintas administraciones, sean del color que sean y gobierne quien gobierne".

Por ello, desde JM+ se ha hecho "un llamamiento tanto a PP como a PSOE para que fijen objetivos para dinamizar la economía provincial y atraer industrias con el impulso de las infraestructuras que se deben, como es el ferrocarril o las autovías A-306 y A-316 (de la Junta) y A-32 y A-81 (del Gobierno).

También se ha referido a la habilitación de una zona franca y una zona de actividades logísticas, el desarrollo del Puerto Seco de Linares conectado al puerto de Algeciras y el Puerto Seco de Jaén conectado al puerto de Motril, o el Centro de Transportes de Mercancías (CTM) de Bailén, "entre tantas otras posibilidades que puedan abrir el futuro a la provincia de Jaén".

"Hay que cortar de raíz el gravísimo problema de la fuga de población juvenil, nunca olvidemos que Jaén es la única provincia andaluza que ha perdido población en los últimos 50 años y tanto el INE como el IECA prevén que se puedan perder hasta 100.000 habitantes más antes de 2050, la gran mayoría jóvenes que salen a buscarse la vida fuera ante el ninguneo y abandono de las administraciones con la provincia", ha concluido Camacho.