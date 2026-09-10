Jaén y la UPO reciben 9,4 millones para hacer alojamientos asequibles, en el caso de la Olavide, 219 en Dos Hermanas

Archivo - Alumnos en la UPO de Sevilla, en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad pública Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla va a promover 219 alojamientos para universitarios en una parcela en Montequinto titularidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Esta actuación será posible gracias a que la institución sevillana ha sido uno de los seis campus públicos que recibirán financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para impulsar este tipo de alojamientos asequibles. Además de la UPO, Jaén (UJA) recibirá 2.974.500 euros.

Según confirman fuentes de la UPO a Europa Press, la iniciativa responde a un "reto cada vez más importante" para la comunidad universitaria: "el coste de la vivienda no puede limitar la movilidad, el acceso a estudios superiores ni la igualdad de oportunidades". Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a destinar 45 millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria. El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.

La distribución de los 45 millones es la siguiente: Universidad Autónoma de Madrid 13.365.000 euros; Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete) 8.197.200 euros; Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 6.504.300 euros; Universidad de Burgos 5.940.000 euros; Universitat Jaume I de Castelló 4.455.000 euros; Universidad de Jaén 2.974.500 euros y Ayuntamiento de Lleida 2.974.500 euros.

Estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Economía, Comercio y Empresa.

Su objetivo era la promoción de alojamientos universitarios en alquiler asequible, una medida que tiene encaje directo con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que también persigue fomentar la emancipación juvenil y aumentar la oferta de alojamientos asequibles mediante la movilización de suelo público o institucional en colaboración público-privada.

De este modo, el protocolo se configura como un instrumento sectorial que contribuye simultáneamente a los objetivos de acceso a la vivienda, igualdad de oportunidades en la educación superior, movilidad estudiantil y reducción de la presión sobre los mercados residenciales tensionados.