Jaime Urrutia, en concierto en el ciclo 'Acústicos Solidarios' de Fundación Caja Rural Granada - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Granada inicia el año 2026 con una nueva edición de su ciclo Acústicos Solidarios, una iniciativa que combina música y compromiso social. En esta ocasión, el protagonista será Jaime Urrutia, exvocalista y fundador de Gabinete Caligari, que ofrecerá un concierto el 27 de febrero, a las 20,00 horas, en el Auditorio de la Entidad.

Según un comunicado, los fondos obtenidos se destinarán íntegramente a Proyecto Hombre Granada, organización con la que la Fundación Caja Rural Granada mantiene una estrecha colaboración desde hace más de veinte años.

"Su labor es esencial en la provincia, donde lleva un cuarto de siglo ayudando a personas a superar adicciones y a reconstruir una vida plena", según Fundación Caja Rural Granada, que, en los últimos años, ha apoyado de manera especial su Proyecto Liberta, centrado en el acompañamiento terapéutico a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las entradas estarán disponibles a partir del 9 de febrero, a las 11,00 horas, en fundacioncrg.com.

Según se señala en la nota, hablar de Jaime Urrutia es hablar de una parte esencial de la historia del rock español. Fundador y voz de Gabinete Caligari, fue uno de los grandes cronistas musicales de la Movida madrileña, mezclando rock, copla, literatura y una mirada irónica y lúcida sobre la cultura popular. Autor de himnos generacionales como 'Camino Soria', 'Cuatro rosas' o 'Al calor del amor en un bar', Urrutia ha sabido mantener una identidad única: elegante, castiza y profundamente rockera.

Tras la disolución de Gabinete Caligari, su carrera en solitario ha confirmado a un compositor sólido, con personalidad propia y una escritura cada vez más depurada. En directo, Jaime Urrutia ofrece un viaje por décadas de canciones inolvidables, con el poso de quien ha vivido, contado y cantado la historia desde dentro.

Desde su creación en 2021, el ciclo Acústicos Solidarios ha convertido el Auditorio Caja Rural Granada en un punto de encuentro entre artistas y colectivos sociales. A lo largo de sus ediciones, ha recaudado fondos para dieciséis organizaciones a través de conciertos de artistas de primer nivel como Christina Rosenvinge (Calor y Café), Soledad Morente (Cáritas), Javiera Mena (Edicoma), Mikel Erentxun (Cruz Roja Granada), La Guardia (Aspace), Santiago Auserón (Almanjáyar en Familia), Efecto Mariposa (AECC), Estrella Morente (Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple), Tomatito (Granadown), José Mercé (Banco de Alimentos de Granada), Kiki Morente (Inpavi), La Frontera (Parkinson Granada), y Los Secretos (Teléfono de la Esperanza). En sus citas más recientes, el ciclo ha contado con las actuaciones de Sole Giménez, en apoyo a Agrafim, y Rafa Sánchez, a beneficio de Granada Acoge.