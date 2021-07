Los jardines del edificio Moneo de Jaén acogen en julio un ciclo de conciertos de la Banda Municipal de Música

JAÉN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los jardines del edificio Moneo, en Jaén, volverán a ser protagonistas de la música en directo y al aire libre todos los viernes de este mes de julio gracias a un ciclo de conciertos que ofrecerá la Banda Municipal de Música.

De este modo, con entrada gratuita y todas las medidas de seguridad establecidas frente a la covid, entre las que se incluyen la limitación de aforo, la citada agrupación ofrecerá "un programa muy variado interpretado dirigido por Juany Martínez de la Hoz" los días 9, 16, 23 y 30 de este mes.

Con el título 'La Banda en los jardines del Moneo', el ciclo arranca este viernes a las 20,30 horas. En este primer encuentro, planteará una propuesta con distintos estilos musicales, desde la conocida canción cubana 'Guantanamera', de J. Fernández; 'Havana Expres', de Víctor López, a 'Supertramp', de Waignein, o 'I will always love you', de Parton.

También sonarán temas como 'It's raining men', de P. Jabara y P. Schaffer'; la canción de jazz escrita por Bob Thiele y George David Weiss y estrenada por Louis Armstrong 'What a wonderful word' o la popular 'Señorita', canción del canadiense Shawn Mendes y la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello.