El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Jaén, Silvia Cano, en el acto público 'Pregunta sin filtros'. (Foto de archivo). - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado este jueves, 19 de noviembre, el recurso interpuesto por Adelante Andalucía contra una resolución de la Junta Electoral Provincial de Sevilla relativa al Plan de Cobertura Informativa de los medios de comunicación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) para las elecciones generales de 29 de noviembre de 2026, que no contempla la inclusión de dicha formación en un debate en cadena previsto para el día 24, ni en su ciclo de entrevistas matinales autonómicas de televisión y radio.

De esta manera, la JEC ha confirmado el acuerdo de la Junta Electoral de Sevilla recurrido por Adelante, que entiende "ajustado a derecho", según se puede leer en una resolución emitida este jueves y consultada por Europa Press.

La Junta Electoral Central explica que Adelante Andalucía recurrió en alzada el referido acuerdo de la Junta Provincial de Sevilla --de 11 de noviembre de 2026--, al entender que "se debía haber reconocido a dicho partido la condición de grupo político significativo en el ámbito autonómico de difusión de RTVA y también respecto de todas las desconexiones provinciales".

De este modo, desde Adelante consideraban que "se debería modificar el Plan de Cobertura Informativa en lo que se refiere a los bloques informativos y especiales, y también acordar su incorporación al debate en cadena previsto para el 24 de noviembre y a los ciclos de entrevistas matinales autonómicas de televisión y radio".

Desde la RTVA alegaron que su plan de cobertura "reconoce expresamente la consideración de Adelante Andalucía como 'grupo político significativo'", lo que "se traduce en una presencia en los bloques de información electoral menor que la que corresponde a los partidos con representación parlamentaria, pero 'sustancialmente mayor que la que se otorga a cualquier otra formación que no ostente ni la condición de representativa ni la de significativa'".

La resolución recuerda que, "como recoge la doctrina de la Junta Electoral Central, esta condición no le concede (a Adelante Andalucía) un derecho automático a participar en debates y entrevistas", por lo que desde la RTVA se consideró que "reservar estos formatos a las candidaturas con representación obtenida en el Congreso de los Diputados en las anteriores elecciones es ajustado a Derecho".

La Junta Electoral Provincial de Sevilla estimó "parcialmente" el recurso de Adelante Andalucía y ordenó "reconocer a esta formación el carácter de grupo político significativo a nivel autonómico y a nivel provincial en todas las provincias excepto Almería y Jaén en lo referente a las desconexiones provinciales", si bien declaró que "no ha lugar a ordenar" a la RTVA "la inclusión de este partido en el debate del 24 de noviembre de 2026 ni en las entrevistas y tampoco a la concesión de espacios alternativos compensatorios ni a la extensión de la cobertura más allá de lo que, en concepto de emisiones simultáneas, remisiones y servicios digitales, corresponda a Adelante Andalucía como grupo político significativo".

En su resolución de este jueves, la JEC recuerda que Adelante Andalucía "no tuvo representación en las elecciones al Congreso de los Diputados de 23 de julio de 2023", si bien, "al haber obtenido el 9,61% de los votos válidos" en Andalucía en las elecciones al Parlamento autonómico del pasado 17 de mayo de 2026, "se le ha reconocido la condición de 'grupo político significativo' a escala autonómica".

Desde la JEC precisan que, "en el ámbito de las desconexiones territoriales, se cumple también esta condición en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, al superar el 5% del voto válido, pero no en Almería y Jaén, donde no alcanza dicho umbral, habiendo obtenido, respectivamente, el 3,09% y el 4,37% de los votos válidamente emitidos".

La JEC confirma en su acuerdo que "la condición de 'grupo político significativo' a escala autonómica de Adelante Andalucía ha sido reconocida en el Plan de Cobertura Informativa, ofreciendo a dicha formación una cobertura específica y superior a la de formaciones sin representación previa, que se concreta en los bloques de información electoral".

"Sin embargo (...), la condición de 'grupo político significativo' no otorga un derecho automático a la participación en debates o entrevistas, ni a ser equiparado con las fuerzas con representación parlamentaria", expone la Junta Electoral Central, que acude a su propia doctrina para señalar que "limitar los debates a las fuerzas políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones equivalentes, no resulta contrario a los principios de pluralismo político, igualdad, neutralidad informativa o proporcionalidad, tal y como exige el artículo 66.1" de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

De esta manera, la JEC ha considerado "ajustado a derecho" el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, y que el recurso que contra el mismo presentó Adelante Andalucía "debe ser desestimado".

Este acuerdo de la JEC es "firme en vía administrativa", si bien contra el mismo "cabe la interposición de recurso contencioso- administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación".