La JEC concluye que Susana Díaz vulneró la ley electoral en un acto con regantes en Almería

Actualizado 07/11/2018 15:56:34 CET

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado estimar el recurso interpuesto por el PP-A contra el acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) que desestimaba una denuncia de los 'populares' contra la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, por realizar y publicitar un acto de entrega de concesiones de agua desarrollado el pasado 24 de octubre en Almería, al entender que vulneró el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Así lo acuerda la JEC en una resolución de este pasado martes día 6 de noviembre, recogida por Europa Press, a propósito de un recurso del PP-A contra dicho acuerdo de la JEA, emitido el 30 de octubre, en la que, no obstante, no se incoa "expediente sancionador" al "no apreciarse reincidencia y dadas las restantes circunstancias concurrentes".

De esta manera, la JEC considera que, "en contra de lo que se afirma en el acuerdo recurrido", la visita de la presidenta de la Junta a la Comunidad General de Usuarios de Almería "constituyó un acto de inauguración, como ponen de relieve las circunstancias de formalidad que rodearon dicho acto y el desarrollo del mismo".

De igual modo, la JEC apunta que "el hecho de que la invitación a este evento fuese cursada por las propias comunidades de regantes y que la resolución administrativa de la concesión tuviese lugar antes de la iniciación del periodo electoral, no evitan (...) la existencia de una vulneración del artículo 50.3 de la Loreg".

"A mayor abundamiento debe señalarse que no puede considerarse que este acto fuese 'imprescindible para la salvaguardia del interés público'", señala también la Junta Electoral Central.

"EXPOSICIÓN DE LOGROS" POR PARTE DE SUSANA DÍAZ

Además, la JEC afirma que "queda suficientemente acreditado que la presidenta de la comunidad autónoma de Andalucía aprovechó su visita a la Comunidad General de Usuarios de Almería para efectuar, de cara a los regantes de Almería y los medios de comunicación, una exposición de los logros que, en materia de política hidrológica, han sido conseguidos por su Gobierno durante la legislatura".

De esta manera, para la Junta Electoral Central, "la naturaleza pública del centro, la asistencia al mismo de la presidenta en su condición de tal, la difusión de este encuentro en una página web de una institución pública y el contenido de las declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación compusieron una actividad que quebrantaba la prohibición contenida en el artículo 50.2 respecto de 'cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos'".

NO SE INCOA EXPEDIENTE SANCIONADOR

No obstante, "al no apreciarse reincidencia y dadas las restantes circunstancias concurrentes, cabe entender que no es necesaria la incoación de un expediente sancionador", concluye la Junta Electoral Central, que determina la notificación de este acuerdo a los interesados a través de la JEA.

Se trata de un acuerdo "firme en vía administrativa", si bien contra el mismo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación, según precisa la JEC en su resolución.

En su denuncia inicialmente interpuesta ante la Junta Electoral de Andalucía, el PP-A argumentaba que, "coincidente con el adelanto electoral" en Andalucía, Susana Díaz había "realizado y publicitado el acto de entrega de concesiones de agua que, como servicio público al recaer directamente sobre un bien demanial, supone un acto terminantemente prohibido" por el artículo 50.3 de la Loreg.

El acto había sido "publicitado en el propio portal de la Junta de Andalucía (...) y en medios audiovisuales y prensa escrita", según abundaba el PP-A, que entendía que el acto en cuestión era "innecesario desde la doble perspectiva de la acción de gobierno, y menos aún su publicidad en el Portal de la Junta de Andalucía, pues quiebra su neutralidad exigida a los poderes públicos", por lo que se incardinaba "en lo establecido en el artículo 50.3 de la Loreg, que prohíbe este tipo de actos, afectantes a los servicios públicos, susceptibles de convertirse en un acto de reivindicación pública de la política de un determinado gobierno".