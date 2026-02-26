La Junta invierte más de 248.000 euros en Aroche y Jabugo (Huelva) a través del PFEA en 2025

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes, junto a la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

AROCHE/JABUGO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes, ha visitado los municipios de Aroche y Jabugo, donde ha mantenido una reunión de trabajo con su alcaldesa y alcalde, Cristina Romero y Gilberto Domínguez, respectivamente, para conocer de primera mano el desarrollo y ejecución de los proyectos realizados con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en los que el Gobierno andaluz ha invertido más de 248.000 euros durante 2025.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, con cargo a este programa, cofinanciado por la Junta, el Gobierno central y la Diputación y orientado a la mejora de infraestructuras y servicios públicos municipales, se han ejecutado tres proyectos en el municipio de Aroche, a los que la Administración autonómica ha destinado algo más de 237.000 euros durante el ejercicio 2025.

En concreto, ha invertido algo más de 187.000 euros en el proyecto Reforma y Adecuación de Espacios y Edificios Públicos, 38.505 euros en el de Ejecución de puesta en valor patrimonial de Aroche, y casi 12.000 euros en el de Reforma y Adecuación de Edificio 'El Molino'.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha destinado casi 11.000 euros a las obras de empedrado de la calle Noria de Jabugo sobre un presupuesto total de 46.561 euros.

La delegada territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elogiado el trabajo que realizan los equipos de gobierno municipales de ambas localidades y el "impacto positivo" de las inversiones estratégicas de la Junta de Andalucía para una mejora significativa de las comunicaciones, infraestructuras y servicios.

"Estas inversiones reflejan la firme apuesta del Gobierno andaluz por el municipalismo y por la mejora de la calidad de vida en los municipios, que se benefician directamente de estas actuaciones, al mismo tiempo que se pone en valor el entorno rural y se promueve la creación de empleo", ha concluido.