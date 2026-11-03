La jefa de Servicio de Cardiología de Quirónsalud Córdoba, Soledad Ojeda, entre 'Las 50 mejoras doctoras de España'

La doctora Soledad Ojeda, jefa de Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doctora Soledad Ojeda, jefa de Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba, forma parte del ranking de 'Las 50 mejores doctoras de España 2026', elaborado por 'Vanitatis' y 'El Confidencial'. Esta clasificación pone en valor el trabajo de profesionales destacadas por su trayectoria asistencial, investigadora y docente, así como por su liderazgo en áreas clave de la medicina. Este reconocimiento vuelve a situar a Quirónsalud como referente de la excelencia médica en España.

Según informa la institución hospitalaria en una nota, esta distinción reconoce a facultativas que sobresalen por su solvencia técnica, su aportación científica y su compromiso con los pacientes, en un contexto marcado por el avance de la medicina de precisión, la investigación traslacional y la incorporación de nuevas tecnologías a la práctica clínica.

La doctora Ojeda cuenta con numerosos reconocimientos, incluso el Ayuntamiento de Moriles, localidad de la doctora, le dedicó una calle el pasado año por su destacada trayectoria profesional, su aportación a la sociedad y su labor en beneficio de los demás.

Este reconocimiento pone de manifiesto el elevado nivel científico y asistencial de los profesionales que integran Quirónsalud, así como la apuesta del grupo por el desarrollo del talento, la investigación y la innovación clínica. La presencia de estas especialistas en el ranking refuerza además el papel creciente de las mujeres en puestos de liderazgo sanitario y su contribución decisiva al avance de la medicina en España.

En total, son 33 especialistas de 18 centros de Quirónsalud en esta prestigiosa clasificación, que refleja la fortaleza del modelo asistencial del grupo y su capacidad para atraer y desarrollar profesionales de referencia en múltiples áreas del conocimiento médico. Un reconocimiento que avala el compromiso de Quirónsalud con la excelencia, la innovación y la mejor atención a los pacientes.