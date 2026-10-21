El JEME hace una visita de inspección en Vizcaya al Regimiento Garellano 45, adscrito a la Brigada de Córdoba

El JEME, el general de Ejército Amador Enseñat y Berea, pasa revista a una formación del Regimiento de Infantería Garellano 45. - MINISTERIO DE DEFENSA

MUNGUÍA (VIZCAYA), 21 (EUROPA PRESS)

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general de Ejército Amador Enseñat y Berea, visitó ayer martes el Regimiento de Infantería Garellano 45, en el acuartelamiento Soyeche, en Munguía (Vizcaya), donde ha conocido la situación y los retos de esta unidad, que está adscrita a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba).

Según ha informado este miércoles en una nota el Ministerio de Defensa, el Regimiento Garellano 45 ha recibido al JEME en la plaza de armas, donde una compañía del Batallón Guipúzcoa le ha rendido los honores reglamentarios. Tras saludar a los oficiales, suboficiales y personal de tropa de la unidad, se ha trasladado a la biblioteca del acuartelamiento.

El coronel jefe del Regimiento, Álvaro Fernando Moreno Hernán, le ha expuesto el historial de la unidad, su evolución, su situación actual y los principales retos de futuro, así como los aspectos más relevantes del acuartelamiento.

Posteriormente, el JEME ha recorrido las principales instalaciones para conocer de primera mano las dependencias, los servicios y las infraestructuras que permiten desarrollar la actividad del personal, además de la organización y el régimen de vida de la unidad.

La visita ha concluido con la firma en el Libro de Honor y la despedida en el edificio de Mando. El Regimiento Garellano 45, con más de 150 años de historia y una estrecha vinculación con Vizcaya desde su creación, cuenta con una amplia trayectoria en hechos de guerra y misiones internacionales.

Los 'Bizarros' del Garellano han participado en diferentes operaciones en el exterior, como en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Líbano, Mali, Letonia, Irak y Somalia.

Esta visita del JEME "no se limita a una mera supervisión rutinaria, sino que reafirma su compromiso con los hombres y mujeres que conforman el centro de gravedad del Ejército de Tierra". La elección del Regimiento de Infantería Garellano 45, "con su valiosa herencia militar y su arraigo en el País Vasco, subraya la importancia que el JEME concede a esta unidad".

Desde su trayectoria histórica hasta sus cometidos y desafíos actuales, el general Enseñat ha querido "estar cerca de quienes sostienen día a día la operatividad y el espíritu del Ejército de Tierra, sustentando con su trabajo diario el compromiso del Ejército con el servicio a España y a sus ciudadanos".