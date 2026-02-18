Jesús Aguirre destaca "la concienciación, la reivindicación y la defensa de los derechos" de las personas con autismo

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha celebrado este miércoles un acto por el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en el que los representantes de la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger han leído un Manifiesto "por el reconocimiento de la discapacidad psicosocial, la protección frente al acoso y la ciudadanía plena de las personas Asperger".

Según ha señalado el Parlamento de Andalucía en una nota de prensa, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha presidido "una jornada necesaria de concienciación, reivindicación y defensa de los derechos de las personas con autismo de nivel 1", en la que también han estado presentes varios diputados y diputadas, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, y el presidente de Asperger Andalucía, Rafael Jorreto, entre otros.

Así, "las dificultades a las que se enfrentan estas personas son continuas en su día a día, que comienzan en su etapa escolar y se prolongan durante toda su vida, también en la etapa laboral", ha añadido Jesús Aguirre, que ha puesto especial énfasis en la protección de los menores que sufren acoso escolar.

Según un estudio elaborado por Asperger Andalucía con casi 400 alumnos y alumnas de entre 10 y 19 años con diagnóstico oficial de autismo de nivel 1, el 71% de estos niños sufre acoso en sus centros educativos.

El acto ha contado también con la intervención de dos personas con síndrome de Asperger, quienes han narrado sus testimonios y experiencias en primera persona.