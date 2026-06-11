Jesús Aguirre "invita a dialogar desde el respeto" tras ser reelegido presidente del Parlamento andaluz

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, toma posesión de su escaño. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha "invitado a dialogar desde el respeto" a los diputados que van a conformar la XIII legislatura de la cámara andaluza que ha comenzado este jueves con su sesión constitutiva.

"Este Parlamento debe ser el reflejo de la Andalucía real, una tierra plural, integradora y con mucho potencial. Le invito a dialogar desde el respeto, la cordialidad y la cortesía parlamentaria", ha señalado Aguirre en un breve discurso antes de dar por finaliza la sesión parlamentaria.

El reelegido como presidente de la cámara ha pedido a los diputados que "sean ejemplos de debates constructivos que aporten soluciones a los andaluces". Asimismo, ha citado al papa León XIV en alusión a su discurso el pasado lunes en el Congreso de los Diputados.

"Les comparto el anhelo de que la vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio", ha señalado.

Jesús Aguirre ha sido reelegido presidente del Parlamento con los 53 votos del PP-A, imponiéndose a la otra candidata, Begoña Iza de Adelante Andalucía, quien ha obtenido ocho vetos. El resto de diputados han votado en blanco. Aguirre se convierte en el tercer presidente que repite legislatura al mando del órgano legislativo andaluz.