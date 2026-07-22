JM+ pide a Erik Domínguez que, como delegado de la Junta, "anteponga los intereses de Jaén a las siglas del PP"

El presidente de JM+, Juanma Camacho, junto a el presidente del PP en Jaén, Erik Domínguez, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JM+

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha valorado el nombramiento de Erik Domínguez como nuevo delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén y le ha deseado "la mejor trayectoria" al frente del cargo. Asimismo, ha confiado en que asuma esta responsabilidad "anteponiendo los intereses de la provincia de Jaén por encima de las propias siglas políticas".

En este sentido, el presidente de JM+, Juanma Camacho, ha señalado en una nota que Domínguez "no es solo el nuevo delegado de la Junta en Jaén, también es el presidente del PP en la provincia, por lo que tiene ante sí el trascendental reto personal de anteponer los intereses de Jaén, incluso a costa de tener que chillarle a su partido en Sevilla". A su juicio, "la primera prueba de fuego llegará con el borrador de los presupuestos de la Junta para 2027, donde esperamos que Jaén no vuelva a ser la última, como ocurrió con el bautizo del pacto del PP con JM+, ni la penúltima, como sucedió el año pasado".

En este contexto, el presidente de JM+ ha trasladado sus mejores deseos a su homólogo del PP y ha destacado la "buena sintonía" existente entre ambos. Asimismo, ha subrayado que Domínguez conoce en "profundidad" las reivindicaciones de la formación provincialista ante la Junta de Andalucía, ya que, junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha sido uno de los interlocutores directos en la negociación de las 101 medidas provinciales pactadas entre ambas formaciones.

En la actualidad, JM+ mantiene vigentes tres de sus cuatro pactos de cogobierno con el PP, concretamente en Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones.

Por su parte, el coordinador general de la formación provincialista, José María Mesbailer, ha asegurado que ambas partes seguirán manteniendo reuniones periódicas. "Domínguez conoce todas y cada una de las exigencias de JM+ desde 2023 para que la provincia progrese, y eso allana el camino para mantener una relación fluida", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, ha subrayado que "solo queda esperar a que esas demandas se traduzcan en hechos para que la Junta de Andalucía empiece a equiparar a los jiennenses con el resto de los andaluces en parámetros socioeconómicos, de desarrollo e infraestructuras, ámbitos que son competencia de la administración autonómica y en los que existen deudas históricas que no fueron atendidas durante décadas por el PSOE ni tampoco por el PP, que afronta ya su tercera legislatura".