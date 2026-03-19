José Ignacio García (Adelante): "Óscar Puente es el mejor activo que tiene Juanma Moreno para ganar"

José Ignacio García durante sus declaraciones a los medios en Jaén - ADELANTE ANDALUCÍA

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Ignacio García, ha apuntado que el ministro Óscar Puente es "el mejor activo que tiene Moreno Bonilla para ganar las elecciones".

Es la respuesta que García ha dado a Puente después de que el ministro en sus redes sociales haya señalado a Adelante Andalucía como "la izquierda desorientada" por exigir que Andalucía se conecte ferroviariamente. En este punto ha pedido al ministro que "se dedique menos a Twitter y más arreglar los trenes en Andalucía".

En declaraciones a los medios en Jaén, García ha señalado que no he podido llegar en tren, porque "en Jaén no hay conexión ferroviaria con Córdoba, Sevilla o Cádiz", sino que "te tienes que bajar del tren y coger un autobús que tarda un montón de horas".

A ello le ha sumado la situación de Málaga que está sin conexión ferroviaria con Madrid o Almería, que "es una capital de provincia, donde no se puede llegar en tren, sino que te tienes que bajar, coger un autobús y llegar hasta Almería".

A los problemas ferroviarios en estas tres capitales de provincia, ha añadido que de las 14 ciudades más grandes de España que están sin tren, 12 son andaluzas", además de contar con cinco provincias de ocho andaluzas donde "el cercanías no existe". A todo ello le ha sumado el puerto de Algeciras que "no tiene una conexión ferroviaria en condiciones para poder sacar las mercancías".

"El señor ministro está más orientado en Twitter que en Andalucía", ha dicho el portavoz de Adelante Andalucía, al tiempo que ha manifestado que "si este Gobierno y este ministro sigue maltratando ferroviariamente a Andalucía y a provincias como Jaén, lo que va a hacer es regalarle a Andalucía a la derecha".

García abogado por "una izquierda que defienda a Andalucía" frente a un Gobierno de España al que "no le interesa" Andalucía porque "para ellos, de Aranjuez para abajo todo es campo".