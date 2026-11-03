José Ignacio García: "Las encuestas dicen que el voto útil en la provincia de Granada se llama Adelante Andalucía"

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, junto a la candidata al Congreso por Granada, María Alcantud, ha insistido en que las encuestas dicen que el "voto últil" en la provincia es para su formación, ya que puede robarle un escaño al PP y Vox. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reunido a 200 personas en su nueva sede en Granada, donde el portavoz, José Ignacio García, y la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia, María Alcantud, han realizado una charla-coloquio sobre 'La revolución andalucista'. García ha resaltado que Granada es fundamental para echar a las derechas: "Vamos a venir mucho porque aquí tenemos la oportunidad de entrar en el Congreso de los Diputados robándole un escaño al PP y a Vox. Todas las encuestas están diciendo que el voto útil en la provincia de Granada se llama Adelante Andalucía", ha dicho.

La vivienda y el transporte son dos ejes centrales en la provincia granadina según ha explicado García. Así, ha recordado la dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda y, por lo tanto, para emanciparse. "No puede ser esa dificultad para acceder a la vivienda y no puede ser la proliferación de apartamentos turísticos como setas, que están convirtiendo el centro de ciudades como Granada en un escaparate al servicio del turismo y no de los vecinos y vecinas", ha añadido el líder andalucista.

Sobre transporte, García ha criticado el descaso histórico que la provincia ha sufrido en su sistema de trenes: "Todos los gobiernos del PSOE y del PP han maltratado a Andalucía a nivel ferroviario y posiblemente la provincia más castigada ha sido siempre Granada. ¿Cuántas veces se estropea el tren que llega a Granada? ¿Y la poca frecuencia que tienen los trenes en Granada?", ha dicho, a la vez que ha recordado "la desaparición hace años y cómo se niegan a recuperar" la línea férrea Guadix-Baza-Lorca por el altiplano, "que es una línea fundamental para articular la provincia".

Por su parte, Alcantud ha destacado la importancia de actos como el realizado en la capital nazarí: "Para nosotras es fundamental crear espacios como este en los que construimos tejido, hacemos barrio y escuchamos las preocupaciones de las vecinas y de los vecinos que, al final, son nuestros compañeros y los que nos trasladan las preocupaciones que nosotros llevamos tanto al Parlamento como, en un futuro, al Congreso de los Diputados".