José Ramón Jiménez Romero es reelegido director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (Córdoba)

El director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, José Ramón Jiménez Romero (centro), con su equipo. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático y profesor de Ingeniería de la Construcción en la Universidad de Córdoba (UCO) José Ramón Jiménez Romero ha renovado la confianza de la comunidad universitaria de la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) tras las elecciones celebradas en el centro el pasado 3 de marzo. Jiménez ha sido elegido con el 92,68% de los votos emitidos.

Según ha indicado la UCO en una nota, por sectores, el nuevo director de la EPSB ha obtenido el respaldo del 93,75% de los votos emitidos del Sector A (profesorado con vinculación permanente); el 95,45% del sector B (otro personal docente e investigador); el 100% de los votos emitidos del personal de administración servicios (sector C) y del 85,88% del estudiantado (Sector D).

Respecto a la participación, a excepción del estudiantil, ha sido muy elevada en el resto de los sectores: 88,23% en el Sector A, 80,76% en el Sector B y 100% en el personal de administración y servicios.

El profesor Jiménez estará acompañado en su equipo directivo por los profesores María Fátima Moreno, subdirectora de Ordenación Académica y Planes de Estudio; Antonio Rodero, subdirector de Movilidad, Internacionalización, Infraestructuras y Sostenibilidad; Jorge García, subdirector de Estudiantes, Calidad e Innovación Docente, y Enrique Fernández, secretario académico.

En cuanto a las coordinaciones de Grado, Manuel Cabrera será el coordinador del grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales; Francisco Nicolás Cantero, del Grado de Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, y José María Fernández, coordinador del Máster en Ingeniería de Minas. La coordinación de la calidad correrá a cargo de Angélica Lozano.