Los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan casi 4,5 horas diarias en Internet, según Barómetro Audiovisual de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de unos adolescentes usando el teléfono móvil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro Audiovisual de Andalucía 2025, que se presenta a las 19,30 horas del miércoles, 4 de abril, en CaixaForum Sevilla, emerge como una "herramienta clave" para entender el alcance de los cambios que estamos viviendo en la sociedad actual.

Tal y como ha emitido el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y coincidiendo con el 20º aniversario del CAA, el informe propone dar respuesta a cuestiones como el papel de los dispositivos móviles en la vida familiar, la influencia del ecosistema digital en la construcción de la realidad y el impacto creciente de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad.

En concreto, el CAA ha precisado que los datos reflejan que los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan ya casi 4,5 horas diarias conectados a Internet, mientras que el 68,2% de los andaluces está suscrito a plataformas de televisión de pago dedicando cien minutos de consumo diario de media, unas cifras que demuestran "hasta qué punto el consumo audiovisual y la vida digital han pasado a ocupar un lugar central en la vida cotidiana".

De este modo, el Consejo ha precisado que en el centro del debate social y en un contexto "marcado por la hiperconectividad, el uso intensivo del móvil y la irrupción de la IA", se producen preguntas como '¿dónde termina la vida real y dónde comienza la digital para las nuevas generaciones?'.

Asimismo, el concepto de sociedad 'Figital' --ese espacio híbrido en el que conviven lo físico y lo digital-- "deja de ser una idea futurista para convertirse en una realidad cotidiana", especialmente entre niños y adolescentes. No obstante, el fenómeno no es exclusivo de los más jóvenes, puesto que "padres, abuelos y educadores también se ven atravesados por una transformación que redefine hábitos, relaciones y formas de percibir el mundo".

ENTRETENIMIENTO E INFORMACIÓN

Las preferencias audiovisuales de la población andaluza muestran una "fuerte segmentación social y generacional". Según ha apuntado el citado barómetro, Internet se ha consolidado como el medio preferido para el ocio, con un 49,5%, por delante de la televisión, situada en un 28,9%, mientras que tanto la radio como los libros oscilan en torno a un 8%.

Entre los menores de 35 años, Internet se convierte en la opción mayoritaria con un 67%, mientras que supera el 76% entre los más jóvenes. En cambio, a partir de los 45 años, este patrón se invierte "de forma progresiva" y la televisión recupera su centralidad. Además, entre los mayores de 65 años, la televisión sigue manteniéndose entre el principal medio de entretenimiento, con un 42%.

Por otra parte, en el ámbito informativo, el 60,4% señala Internet como la principal vía para informarse, mientras que el 24,7% sigue recurriendo a la televisión. No obstante, si nos entramos en los menores de 35 años, Internet supera el 80% y relega a la televisión y a la radio a "posiciones más marginales", circunstancia que refuerza la brecha generacional.

PLATAFORMAS DE 'STREAMING'

El balance realizado por la CAA ha concretado que las plataformas televisivas de pago se han consolidado "como un elemento importante en el consumo audiovisual en Andalucía". Así, un 68,2% de la población ha declarado que estar suscrita a alguna de ellas, lo que confirma que estos servicios "han dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en un componente habitual del ecosistema audiovisual".

Al igual que con otras vías de entretenimiento e información, la edad también supone un factor de diferenciación. De esta forma, el CAA ha indicado que la suscripción a este tipo de plataformas es "claramente mayoritaria" entre los menores de 35 años, con niveles que superan el 80%. Sin embargo, a partir de los 54 años se observa que esta tendencia desciende de forma progresiva y se sitúa por debajo del 50% entre los mayores de 65 años, donde ya deja de predominar la suscripción.

En este caso, la situación económica y el nivel formativo refuerzan esta lectura "de manera muy consistente", puesto que "aumenta de forma sostenida a medida que se eleva la formación". Así, la cuota de suscripción entre las personas que tienen menos de estudios primarios se sitúa en un 46,1%, mientras que entre quienes cuentan con estudios superiores se eleva dicho guarismo hasta el 78,4%.

PERCEPCIÓN SOCIAL

Según el CAA, la radio, la televisión e Internet obtienen una valoración "mayoritariamente ambivalente, más entusiasta o abiertamente crítica" en cuanto a imparcialidad, pluralismo y politización. En este sentido, esta pauta común "indica que la ciudadanía tiende a percibir estos medios como solo parcialmente imparciales y plurales, evitando juicios extremos y expresando una confianza matizada".

En concreto, la radio aparece como el medio más "evaluable", concentrándose la mayor parte de las valoraciones en posiciones templadas, con una "presencia apreciable" de puntuaciones relativamente positivas y un nivel de indefinición moderado. "A mayor nivel formativo y económico disminuye la indefinición y aumenta la capacidad de emitir un juicio más estructurado, que combina reconocimiento y exigencia crítica", han apostillado al respecto.

En cuanto a la televisión, se reproduce un patrón similar, pero con una base crítica "algo más visible", puesto que se observa un mayor peso de puntuaciones bajas entre personas de mediana edad y con estudios superiores. En concreto, los perfiles situados a la derecha tienden a valorar la televisión como "menos imparcial y menos plural", mientras que en la izquierda se concentran respuestas matizadas e intermedias.

El caso de Internet, advierten desde el CAA, es "complejo y difícil de evaluar", tanto "en imparcialidad como en pluralismo". Los jóvenes tienden a considerar que este medio posee mayores niveles de imparcialidad y pluralismo respecto a las personas de mayor edad y entre los perfiles con estudios superiores.

POLITIZACIÓN DE CONTENIDOS

A este respecto, el barómetro ha emitido un diagnóstico "más nítido". De este modo, un 68,3% considera que la televisión y las plataformas audiovisuales de 'streaming' están politizadas frente a una "negación residual".

La radio también es percibida como politizada por una mayoría, aunque con una mayor matización por parte de los encuestados y con una alta carga de 'depende del medio' como respuesta, lo que refleja una distinción entre emisoras y formatos por parte de la audiencia.

Los perfiles con mayor capital educativo y posiciones ideológicas más definidas emiten juicios "más rotundos". En el caso de los jóvenes, "introducen más matices y muestran una relación más distanciada y menos crítica, especialmente en Internet y plataformas".

En este contexto, han apostillado que la manipulación de imágenes, voces o identidades es el principal riesgo asociado a la IA, con un 22,5%, seguido por la difusión de información falsa o manipulada (19,6%); la dependencia o pérdida de autonomía (13,9%) y la sustitución del trabajo humano (11%).

Hasta un 80,3% de los hogares con menores declara que estos utilizan Internet, una proporción que se eleva por encima del 90% cuando los hijos superan los seis años. Además, el 77,4% sitúa la entrega de un teléfono sin conexión entre los diez y los quince años, mientras que el 62% señala que el 'smartphone' no debería llegar hasta los 16 años.

En cuanto a la perpetuación de los roles de género y de tratos discriminatorios, el 82,5% cree que en los contenidos audiovisuales existe sexismo en mayor o menor medida. "Si se agrupan las posiciones de "mucho" y "bastante", el porcentaje alcanza el 43,3% entre ellas, frente al 34,3% entre los hombres", han precisado en el informe. De esta forma, casi la mitad de la población (43,3%) piensa que los medios y plataformas audiovisuales deberían promover "de forma explícita y prioritaria" la igualdad entre mujeres y hombres, mientras que otro 38% apoya esta función "desde una lógica más flexible, sin imposiciones normativas".