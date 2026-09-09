Juanma Moreno, Lourdes Maldonado y Camin, entre los galardonados de los Premios de Turismo de Almuñécar (Granada)

Imagen de archivo de los Premios Turismo Almuñécar La Herradura 2025. La gala de este año tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, a las 20,30 horas, en el parque El Majuelo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El Patronato Municipal de Turismo de Almuñécar ha dado a conocer a los galardonados de los Premios de Turismo Almuñécar y La Herradura 2026, una cita que cada año reconoce a personas, empresas y colectivos, cuya trayectoria o trabajo haya contribuido al desarrollo y la promoción turística del municipio. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la periodista Lourdes Maldonado y el cantante Camin están entre los galardonados.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Almuñécar en un comunicado, en el que detalla que la gala se celebrará el próximo 24 de septiembre, a las 20,30 horas, en el parque El Majuelo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo.

Así, la edición de este año reúne perfiles muy diferentes, desde el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, hasta la periodista Lourdes Maldonado o el cantante sexitano Camin, junto a profesionales, empresas y colectivos de la cultura, la música, la gastronomía, la agricultura y el turismo.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha señalado que estos premios permiten "reconocer públicamente a quienes, desde responsabilidades y ámbitos muy distintos, han contribuido y siguen contribuyendo a que Almuñécar y La Herradura avancen".

"El turismo no se construye únicamente con infraestructuras o campañas de promoción. Detrás hay personas, profesionales, empresarios, asociaciones e instituciones que creen en él, lo cuidan, lo proyectan y ayudan a hacerlo mejor cada día", ha destacado Ruiz Joya.

Por su parte, la concejala de Turismo, Beatriz González Orce, ha puesto el acento en la diversidad de los reconocimientos. "La experiencia que se lleva quien nos visita se construye desde muchos ámbitos y precisamente esa es una de las riquezas de estos premios", ha señalado.

González Orce ha explicado que los galardones reconocen "a quienes reciben y cuidan a nuestros visitantes, enseñan nuestros rincones, muestran nuestra agricultura, mantienen vivas nuestras tradiciones, enriquecen nuestra cultura y gastronomía o llevan el nombre de Almuñécar y La Herradura más allá de nuestras fronteras".

Los Premios de Turismo Almuñécar-La Herradura, que celebran este año su 23 edición, tendrán como hilo conductor "Destino Almuñécar - La Herradura", con un recorrido por los más de 3.000 años de historia del municipio, sus culturas y sus gentes, además contará con actuaciones musicales y distintas proyecciones centradas en los galardonados.

LOS GALARDONADOS DE 2026

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, será reconocido a título personal "por su compromiso con Almuñécar y La Herradura, su cercanía institucional y el respaldo hacia el municipio y sus ciudadanos".

Finca San Ramón, representada por su gerente, Rita Galiana Callejón, recibirá el reconocimiento "por su proyecto de turismo agrario y por acercar a los visitantes el paisaje agrícola y los cultivos subtropicales de la Costa Tropical".

La periodista Lourdes Maldonado será distinguida "por su vínculo personal y familiar con La Herradura y por la promoción que realiza del destino desde esa relación mantenida desde su infancia".

El Coro Andaluz Cosas Nuestras de La Herradura será reconocido "por sus 18 años de trayectoria y por su trabajo para mantener vivas la música, las tradiciones y la cultura popular andaluza".

También recibirá el premio Lorenzo Javier Campoy Mingorance, Camin, "por su trayectoria y proyección en la música urbana y por llevar sus raíces y el nombre de Almuñécar ante nuevos públicos".

El apartado gastronómico estará representado por Fernando Méndez Parra, gerente de Bahía Gelato, "en reconocimiento a una trayectoria empresarial basada en la elaboración propia, el esfuerzo y la innovación, que ha convertido sus establecimientos en una referencia de La Herradura".

En el sector hotelero, el premio será para Tania González Montoro, subdirectora del Hotel Ibersol Almuñécar Beach & Spa, "por sus más de dos décadas de trayectoria profesional y como reconocimiento al papel del capital humano local en el turismo".

La música tendrá también protagonismo con Juventudes Musicales de Almuñécar, "por su trayectoria y por su contribución a la oferta cultural del municipio, la promoción de jóvenes talentos y la proyección exterior de Almuñécar a través de la música".

El reconocimiento llegará también a Esther del Castillo Gomariz, gerente y cofundadora de Almusalud, "por sus casi tres décadas de actividad, su arraigo en Almuñécar y su contribución a la oferta de servicios del municipio".

Desde La Herradura, Mari Nieves de Haro Sánchez, gerente de iHouse La Herradura, será reconocida "por una década de trayectoria profesional y por su cercanía con quienes eligen La Herradura no sólo como destino de vacaciones, sino también como lugar para vivir".

La iniciativa turística TUK TUK Almuñécar, impulsada por Francisco Chacón McWeeny y Bernardo García Vallejo, recibirá el galardón "por ofrecer una forma diferente y cercana de descubrir los barrios, paisajes y rincones del municipio".

Las tradiciones del Valle Tropical estarán representadas por la Hermandad de la Virgen Madre de Torrecuevas, "por su labor de conservación de celebraciones tan arraigadas como las fiestas de la Virgen Madre y la Romería de San Isidro".

También será reconocido Francisco Muñoz Moya, más conocido a nivel local como 'Paco Almuñécar', impulsor de Almuñécar Día a Día, "por su labor altruista en la difusión, a través de las redes sociales, de los paisajes, tradiciones, celebraciones y vida cotidiana del municipio dentro y fuera de España".