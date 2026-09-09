Por Andalucía critica que la Junta no solicita la acogida de menores de Ceuta por un "conchabeo" entre Moreno y Vivas

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario Por Andalucía Esperanza Gómez ha criticado este miércoles que "el Gobierno de la Junta no está solicitando que haya acogida de menores" migrantes no acompañados llegados a Ceuta en Andalucía, pese a que "hay un convenio para ello", por un "conchabeo" entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el de la ciudad autónoma, Juan Vivas, ambos del PP.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la diputada de Por Andalucía ha realizado esta crítica porque, según ha señalado, ya hay "pruebas" de que esto está sucediendo en un contexto en el que los ceutíes "están pasando una situación muy complicada en su día a día, porque se han visto literalmente desbordados por una cantidad de gente" que ha llegado a la ciudad que "casi duplica la población habitual" de la misma, y mientras que el PP "no para de decir que hace falta resolver la situación".

"Hemos conocido que, por un 'conchabeo' entre (Juan) Vivas y (Juanma) Moreno, el Gobierno de la Junta no está solicitando que haya acogida de menores en Andalucía, cuando hay un convenio para ello", y pese a que el Ejecutivo ceutí "está desbordado literalmente porque no tiene capacidad para asumir tanta población que ha llegado de golpe".

Tras señalar que "en la península" ibérica "no sería un problema" la acogida de parte de estas personas, la diputada ha lamentado que "Andalucía es, una vez más, una sucursal de Madrid" y está "al servicio" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "de sus planes para llegar a la Moncloa".

De esta manera, ha criticado que el Gobierno de la Junta, "en vez de hacer lo que sería lo lógico desde el punto de vista no solo humanitario, sino también pensando en la población de Ceuta", que pasaría por ver con "cuántas plazas" cuenta Andalucía para acoger a menores y mayores de edad, han decidido usar "el problema en Ceuta para poder seguir haciendo oposición".

Finalmente, Esperanza Gómez ha apuntado que el presidente ceutí, Juan Vivas, que "clama que el Gobierno tiene que hacer algo", también "podría hacer algo" él mismo "exigiéndole a los 'barones' territoriales de su partido, que presiden muchas comunidades autónomas, que, por favor, los apoyen en este momento", ha apostillado para finalizar.