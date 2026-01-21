Juanma Moreno sigue con "mucha atención" el accidente de tren en Gelida (Barcelona) y habla de "semana negra"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una comparecencia a los medios para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz - Guillermo Morales - Europa Press

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que sigue con "mucha atención" el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) y ha trasladado su apoyo a los afectados.

"Desde Andalucía y rotos de dolor, seguimos con mucha atención el accidente ferroviario en la red de Rodalies", ha escrito en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press.

Moreno, que ha tildado la situación de "semana negra", ha enviado su deseo de que los heridos se recuperen y "un fuerte abrazo a Cataluña".

Un tren ha descarrilado en la R4 de Rodalies tras chocar contra un muro de contención que ha caído sobre la vía entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona), lo que ha provocado al menos un muerto y 15 heridos graves. También se ha producido otro descarrilamiento en la R1 entre Tordera y Maçanet (Barcelona) por la salida del eje de un tren.

Ambos accidentes llegan dos días después del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy en Adamuz (Córdoba), que ha dejado un total de 42 muertos.