A Juanma Moreno "lo único" que le preocupa del caso de los ERE es que "podamos recuperar todo el dinero defraudado"

CÓRDOBA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles sobre la resolución que se espera del Tribunal Supremo (TS) sobre los recursos planteados contra la sentencia del caso de los ERE, que "lo único" que le preocupa de ello, además de que se "haga justicia", es que los andaluces "podamos recuperar todo el dinero defraudado".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a los Patios de Córdoba, Moreno, tras señalar que no quería "opinar sobre algo que se tiene que producir en el día de hoy", ha recordado que "son los jueces los únicos que pueden dictaminar justicia y, por tanto, serán ellos los que tienen que ratificar la sentencia que ya hizo la Audiencia Provincial de Sevilla".

En cualquier caso, ha insistido en que lo que le preocupa es "que podamos recuperar todo el dinero que ha sido defraudado. Eso es lo que me interesa a mí como presidente, lo que le interesa a los andaluces y ahí es donde vamos a poner todo el acento, y esperemos que la Justicia actúe".

Pero se trata de que actúe, según ha aclarado, "no con ánimo de venganza, sino que actúe para que sepamos toda la verdad y, sobre todo, para que no se vuelva a repetir jamás en Andalucía una situación como la que se ha vivido", pues "se ha despilfarrado y se ha defraudado centenares de millones de euros que, en este caso, iban para los parados y que, desgraciadamente, no les llegaron".