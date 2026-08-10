El juez reconoce el derecho de un trabajador de Correos en Córdoba a cambiar su turno para cuidar a su hijo

Archivo - Unidad de Reparto de Correos en la provincia de Córdoba, en una imagen de archivo. - CSIF - Archivo

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha celebrado este lunes "una sentencia ganada" por sus servicios jurídicos que "reconoce el derecho de un trabajador de Correos en Córdoba a cambiar su turno de trabajo para poder atender a su hijo menor de edad", de forma que la resolución judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba "viene a reconocer el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del profesional de la empresa postal".

La central sindical ha detallado en una nota que el fallo judicial, contra el que no cabe recurso, "viene a atender la demanda del trabajador realizada en varias ocasiones durante el pasado año para cambiar del turno de tarde al de mañana, con el fin de poder cuidar de su hijo, una petición que fue rechazada sistemáticamente por Correos por unas supuestas causas organizativas".

A este respecto, "el juez indica que el mismo Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34.8 que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y la distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral".

La resolución judicial deja claro que "el derecho constitucional del trabajador a ocuparse de sus hijos menores no puede ceder frente a las causas organizativas que la empresa alude". En este sentido, en el texto se reconoce la potestad que tiene Correos a "optimizar sus recursos mediante la organización, pero el trabajador tiene un derecho que está especialmente protegido por la Constitución, puesto que los valores fundamentales que protege son muy superiores a los que se ven afectados por la organización empresarial".

Del mismo modo, el juez "afea la actitud de Correos en este asunto" al señalar que "debe tenerse especialmente en cuenta que se trata de la administración pública, que debe velar por los derechos de conciliación familiar y laboral de sus trabajadores".

CSIF ha reclamado a Correos que ejecute esta sentencia a la mayor brevedad posible y que "atienda de una manera más adecuada todas aquellas demandas de su plantilla que posibiliten conciliar su actividad laboral con el cuidado de su familia".