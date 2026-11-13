La jueza que investiga el siniestro de Adamuz autoriza la medición de desgaste de carril ante peritos y Guardia Civil

Archivo - Varios operarios durante las obras de reparación de las vías en Adamuz, a 30 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

MONTORO (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero con un balance de 46 fallecidos y más de 120 heridos, ha autorizado a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat) "a la realización de la medición de desgaste de carril sobre las muestras depositadas en sus instalaciones y sin que tales mediciones supongan alteración de las muestras".

Así lo expone en una providencia del pasado 11 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, mediante la que da respuesta al oficio presentado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Córdoba, al que también ha tenido acceso Europa Press y con el que remitió al juzgado montoreño el pasado 10 de noviembre la solicitud de autorización judicial efectuada por la Aitat para realizar la citada medición y que la misma contara con "la participación de los peritos judiciales".

Para llevar a cabo la mencionada medición, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Ferroviarios de la Aaitat "ha procedido a la compra de una herramienta digital de medición de desgaste de carril", y "la fecha prevista de recepción de dicha herramienta es el día 15 de noviembre de 2026".

Ante ello, la jueza ha acordado "la autorización solicitada, debiendo de concurrir en las actuaciones de medición los peritos judiciales, para lo que se deberá de poner en conocimiento de esta Sección, con la debida antelación, la fecha finalmente prevista para su ejecución".

Además, según recoge también la diligencia judicial, "las actuaciones deberán llevarse a cabo bajo control y vigilancia de la Policía Judicial, quien deberá de extender acta que será remitida inmediatamente a este órgano judicial, reseñando el modelo y tipo de herramienta digital de medición de desgaste de carril utilizada, personas intervinientes, actuaciones realizadas y las incidencias que pudieran sobrevenir durante la práctica de la diligencia, ello garantizando en todo momento la trazabilidad de los efectos y la cadena de custodia".

INFORMES DE ADIF-AV

Por otro lado y en respuesta al requerimiento de documentación e informes que le hizo la jueza de Montoro el pasado 30 de octubre, ADIF-Alta Velocidad (AV) ha entregado al juzgado "informes de auscultación, documentación correspondiente al expediente de la obra de emergencia, y documentación relativa al expediente de suministro y transporte de balastro", si bien, "dado el volumen de la documentación" que aporta el ente público, ha acompañado su escrito al juzgado de "un dispositivo digital de almacenamiento".

Ante esto y en la misma diligencia del pasado 11 de noviembre, la jueza ha determinado que se incorporen "el escrito y el CD aportados a la pieza separada 36.1/26" e, igualmente, que se dé "traslado de la documentación aportada a los peritos judiciales, y remítase a la UOPJ de Córdoba la documentación aportada y el informe de los peritos judiciales de fecha 23/10/2026, a los efectos oportunos".

Junto a ello, la jueza argumenta en su diligencia que, "debido al volumen y tamaño de la documentación aportada en el CD presentado por ADIF-AV no es posible su incorporación y traslado a través de Adriano, por lo que las partes interesadas deberán comparecer en esta oficina judicial, con el oportuno pendrive o disco duro extraible, para su copìado".