La Junta aboga por una rebaja del IVA y de los módulos de IRPF en el sector primario ante la subida de los carburantes

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha abogado este miércoles por una bajada del IVA y de los módulos del IRFP como medida para paliar la subida de los costes de los carburantes en el sector primario.

"Los agricultores lo que quieren es que dejen de freírlos a impuestos", ha dicho en comisión parlamentaria Fernández-Pacheco, quien no se plantea una "ayuda directa" al sector como le han planteado desde la bancada socialista. "Eso solo lo piden ustedes", le ha manifestado al parlamentario del PSOE Mario Jiménez.

Fernández-Pacheco ha urgido así al Ministerio de Agricultura a articular estas posibilidades en favor de los agricultores, ganaderos y pescadores que se han visto afectados por la subida de los carburantes. "Abandonen la pancarta y el titular y empiecen a escuchar a los agricultores de verdad", ha reclamado.

El consejero andaluz ha considerado, además, que una rebaja del IVA y de los módulos del IRPF para afrontar "con garantías" el próximo ejercicio supondrían también un esfuerzo por parte de la Junta, dado que dicha medida se aplicaría "a costa de nuestra recaudación" como receptores de parte de ambos impuestos.

"Eso es una ayuda directa también de la Junta de Andalucía", ha defendido al entender que la Administración autonómica dejaría de recaudar "una importante cantidad de dinero". "Esa pérdida en nuestra recaudación está más que justificada para intentar ayudar a un sector que lo está pasando francamente mal", ha añadido.

Fernández-Pacheco ha defendido las negociaciones y pactos que se alcanzan en la mesa de interlocución agraria con representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, con los que se hace una "evaluación exhaustiva" del incremento del precio de los carburantes para, a su vez, tratar de repartir los "exiguos fondos" procedentes del Gobierno, que "vienen de fondos europeos", entre "aquellos sectores que peor lo están pasando".

"AYUDAS DIRECTAS, NINGUNA"

Frente a esta postura, el parlamentario socialista ha afeado que el Ejecutivo autonómico no haya articulado "ninguna" ayuda directa en materia de carburantes para el sector primario pese a que la comunidad autónoma "recauda el 58% del tipo general estatal del Impuesto de Hidrocarburos y el 100% del tipo especial estatal del Impuesto de Hidrocarburos".

"Está recaudando más dinero como consecuencia del incremento del precio del gasoil, y lo que quieren conocer las explotaciones agrarias es en qué medida va usted a acompañar de manera directa (...) las medidas que el Gobierno de España está impulsando y que suman ya más de 160 millones de euros", ha planteado Jiménez.

Así, ha reclamado "voluntad real" por parte del Gobierno andaluz a la hora de "implicarse en resolver un problema" que "incide directamente en la estructura de costes y en la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas", ya que el precio del gasoil "se ha disparado un 28% en septiembre" y está "comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones".

De este modo, ha recordado que el Gobierno de España, desde el comienzo de año, ha aprobado "en tres reales decretos sucesivos" la subvención de los 20 céntimos por litro de gasoil a las explotaciones agrícolas. "Más de 160 millones de euros invertidos en esa medida que, sin lugar a dudas, está aliviando en gran medida la situación por la que está pasando el sector", ha remarcado antes de pedir un compromiso "en los mismos términos" por parte de la Junta.