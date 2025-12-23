La Junta abre nuevas convocatorias de subvenciones dirigidas a productos andaluces con denominaciones de calidad

Imagen de archivo de mantecados andaluces. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha abierto la convocatoria 2025 de las ayudas a actuaciones de promoción en la que cooperan varias menciones de calidad. Estas subvenciones, a las que se puede optar desde la pasada semana, se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027 y cuentan con un presupuesto de 3,5 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la Administración central y la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, desde la Consejería se apoya a los Consejos Reguladores de las denominaciones de calidad a través de diversas líneas como las ayudas que facilitan su funcionamiento y la puesta en marcha de acciones promocionales para fomentar el consumo de este tipo de productos.

La promoción de los alimentos con calidad diferenciada permite mejorar su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo así a encontrar nuevas oportunidades de negocio para las empresas andaluzas que los elaboran.

Por ello, mejorar el conocimiento que tienen de los consumidores sobre las peculiaridades de estos productos incide por tanto en la competitividad del sector agroalimentario andaluz y, como consecuencia, en la generación de riqueza y empleo en las zonas rurales donde suelen asentarse estas empresas y agroindustrias.

En este sentido, la Junta ha destacado que Andalucía es "una referente en calidad agroalimentaria", ya que en este territorio se elaboran productos amparados por 70 denominaciones que abarcan una gran variedad de alimentos y bebidas. Desde aceite de oliva a productos pesqueros, pasando por hortalizas, vinos y productos cárnicos, entre otras muchas opciones.

Según ha señalado, en estas fechas "destacan especialmente", en el caso de los entrantes, los jamones y paletas de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) 'Jabugo' y 'Los Pedroches' o de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Jamón de Trevélez'; y en los platos principales, la carne de la IGP 'Cordero Segureño', además de los "postres estrella de la Navidad" amparados por las IGP 'Polvorones de Estepa', 'Mantecados de Estepa' y 'Alfajor de Medina Sidonia', y las bebidas que se utilizan para maridajes y brindis.

Además de la IGP 'Brandy de Jerez', la comunidad autónoma andaluza es la zona de producción de un total de 24 menciones de calidad (DOP e IGP) que amparan vinos de las ocho provincias.

Las menciones de calidad reconocidas por la Unión Europea con territorios andaluces como zona de producción son 67 --29 Denominaciones de Origen, 34 Indicaciones Geográficas Protegidas y cuatro Especialidades Tradicionales Garantizadas--.

Por sectores, destaca el aceite de oliva virgen extra con 13 menciones. Se trata de 12 DOP ('Aceite de Lucena', 'Antequera', 'Baena', 'Estepa', 'Montes de Granada', 'Montoro- Adamuz', 'Poniente de Granada', 'Priego de Córdoba', 'Sierra de Cádiz', 'Sierra de Cazorla', 'Sierra de Segura' y 'Sierra Mágina') y una IGP ('Aceite de Jaén').

A éstas se suman menciones que amparan aceitunas de mesa (DOP 'Aceituna Aloreña de Málaga'); frutas y hortalizas (DOP 'Chirimoya de la Costa Tropical de Granada- Málaga', DOP 'Pasas de Málaga', IGP 'Espárrago de Huétor-Tájar' e IGP 'Tomate La Cañada'); dulces (DOP 'Miel de Granada', 'Mantecados de Estepa', 'Polvorones de Estepa', 'Alfajor de Medina Sidonia' y 'Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta'); legumbres (IGP 'Garbanzo de Escacena') y productos de panadería (IGP 'Mollete de Antequera' e IGP 'Pan de Alfacar').

En el ámbito pesquero, en Andalucía se elaboran alimentos amparados por cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas ('Caballa de Andalucía', 'Melva de Andalucía', 'Mojama de Barbate' y 'Mojama de Isla Cristina'); y la producción de vinagre cuenta con tres DO reconocidas ('Vinagre del Condado de Huelva', 'Vinagre de Jerez' y 'Vinagre de Montilla-Moriles').

Por su parte, el sector de las bebidas espirituosas está representado a través de la IGP ('Brandy de Jerez') y, en el ámbito de los vinos, la región reúne siete DO ('Condado de Huelva', 'Granada', 'Jerez-Xérès-Sherry', 'Málaga', 'Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda', 'Montilla-Moriles' y 'Sierras de Málaga'), un Vino de Calidad con Indicación Geográfica ('Lebrija') y 17 IGP ('Vino Naranja del Condado de Huelva', 'Altiplano de Sierra Nevada', 'Bailén', 'Cádiz', 'Córdoba', 'Cumbres del Guadalfeo', 'Desierto de Almería', 'Laderas del Genil', 'Láujar-Alpujarra', 'Los Palacios', 'Norte de Almería', 'Ribera del Andarax', 'Sierra Norte de Sevilla', 'Sierra Sur de Jaén', 'Sierras de Las Estancias y Los Filabres', 'Torreperogil' y 'Villaviciosa de Córdoba').

Por otro lado, jamones y paletas cuentan con la protección de cinco menciones (DOP 'Jabugo', DOP 'Los Pedroches', IGP 'Jamón de Trevélez', IGP 'Jamón de Serón' y ETG 'Jamón Serrano'); y el sector cárnico está representado a través de una IGP ('Cordero Segureño').

A todas estas denominaciones incluidas ya en el registro comunitario de la Unión Europea se suman otras tres menciones protegidas a nivel nacional mientras terminan los trámites de ámbito comunitario. Se trata, en concreto, de la Denominación de Origen Protegida 'Miel de Málaga' y las Indicaciones Geográficas Protegidas 'Aceituna Gordal de Sevilla' y 'Aceituna Manzanilla de Sevilla'.