La Junta "actuará en consecuencia" si se demuestra la incompatibilidad del exviceconsejero y pide "esperar"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha adelantado este miércoles que el Gobierno andaluz "actuará en consecuencia" si se demuestra finalmente que hay incompatibilidad en el paso del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán a la privada, donde ha sido contratado por la aseguradora Asisa.

Hasta que la Junta no estudie y "compruebe todo para no cometer un error", la consejera ha pedido que "esperemos" y no se emita una "pena", aludiendo en este punto al archivo de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la titular andaluza de Salud ha reconocido que "hubiera sido mejor haber hecho una consulta previa para ver que no había ningún problema" antes de que la noticia saltara a los medios. De hecho, Catalina García ha insistido en que su departamento conoció la contratación de Guzmán "por los medios". "No hubo comunicación previa" para poder estudiar la situación, ha apuntado.

La consejera ha recordado que el exviceconsejero y ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "venía del mundo de la privada". "Las personas deben poder tener un retorno cumpliendo con la Ley, claro", ha apostillado García, que se ha preguntado "¿quién va a querer trabajar en la pública si no se puede retornar?" a la privada una vez terminado el servicio público.

"Con la información, se actuará", ha remarcado la consejera de Salud al ser preguntada sobre en qué se traducirá "actuar en consecuencia", al tiempo que ha aclarado que es a la Consejería de Justicia de José Antonio Nieto a la que "corresponde" analizar si hay o no incompatibilidad.