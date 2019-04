La Junta acusa al anterior Gobierno de dejar 78,5 millones de fondos para empleo "sin utilizar" en cuatro años

Publicado 16/04/2019 13:09:03 CET

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ha detectado" un montante de 78,5 millones de euros de fondos para empleo "sin utilizar" por parte del anterior Ejecutivo socialista "en cuatro años".

Así lo ha anunciado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Bendodo ha puesto de relieve que esta cantidad de fondos "sin utilizar" se da en "la comunidad autónoma de Europa con mayor tasa de desempleo", y ha subrayado que Andalucía es "la tierra que más oportunidades puede tener de cara al futuro, pero que no puede desaprovechar ninguna oportunidad económica que brinden otras administraciones".

El portavoz ha explicado que, según la información que ha trasladado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, al Consejo de Gobierno, el dinero que se ha dejado sin utilizar corresponde a fondos "destinados a intermediación, formación y todo tipo de programas de empleo".

Ha concretado que es "un dinero que viene del Gobierno central que no se ha gastado", ya sea "por dejadez, por incapacidad, por apatía", y ha explicado que también corresponde a "programas de colaboración con agencias de colocación" que "son comunes en el sistema nacional de empleo y están determinados en los planes de políticas activas de empleo aprobados desde 2015".

"Todas las comunidades autónomas aspiran a estos planes, también Andalucía, pero Andalucía no se los gastaba", según ha criticado Bendodo, que ha querido dejar claro que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno no va a "dejar escapar ni un céntimo de ayudas económicas que vengan del Gobierno central o de Europa", pero, "especialmente, no vamos a dejar escapar ni un céntimo que sea para políticas de creación de empleo en Andalucía".

Finalmente, Bendodo también ha avisado de que el "Gobierno del cambio" va a "seguir denunciando la mala gestión anterior y poniéndola negro sobre blanco para dar solución a estos problemas".