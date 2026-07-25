Junta afirma, ante los incendios en Madrid y Ávila, que es "momento de solidaridad y de sentirnos todos estado"

Imagen del Puesto de Mando Avanzado establecido por el incendio de Cerro Muriano (Córdoba) a 25 de julio de 2026 en Cerro Muriano (Córdoba, Andalucía, España). En presencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de l - Europa Press

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este sábado, ante los graves incendios que azotan a la Comunidad de Madrid y a Ávila, que es "momento de solidaridad y de sentirnos todos estado".

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio en Cerro Muriano, en Córdoba, Sanz ha señalado que "es un ejercicio de solidaridad importante que podamos ayudarnos entre todas las comunidades autónomas". "En este momento, todos somos Estado y todos somos Madrid, todos somos Ávila, todos somos Guadalajara y Albacete", ha dicho.

La Junta de Andalucía ha enviado medios aéreos y 71 efectivos para ayudar a los trabajos de extinción de los incendios forestales que en las últimas horas afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León. Se han enviado dos aviones anfibios, un helicóptero, cuatro autobombas y 71 efectivos.

Ha señalado que, desde Andalucía, se manda un "abrazo muy grande" a todos los ciudadanos de esas comunidades. "Es el momento de la solidaridad, es el momento de que España trabaje unida, es el momento de sentirnos todos estado, de sentirnos todo país, y de sentirnos todo nación".

Antonio Sanz ha agradecido al módulo de acción exterior de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias, que esta semana tan difícil para todos se hayan producido estos desplazamientos y en este momento estemos operando con 71 efectivos en la Comunidad de Madrid.

Ha puesto el acento en que es la "primera vez en la historia que un incendio se eleva a nivel 3 de la situación operativa y se declara emergencia nacional".

"Es el momento de la solidaridad y Andalucía... está y seguirá estando presente, ayudando, a pesar de que lógicamente nosotros también tenemos incendios tan complicados y tan difíciles".

"Pero mientras que tengamos medios y tengamos capacidades, vamos a seguir desplazando medios al exterior, fuera de Andalucía", ha apuntado.