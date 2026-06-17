Junta afirma que se sigue "trabajando" con Vox y que el único acuerdo es la "discreción"

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, ha manifestado este miércoles sobre las negociaciones entre PP-A y Vox para la gobernabilidad de Andalucía que se sigue "trabajando" y que el "único acuerdo es la discreción" sobre las mismas.

Así se ha pronunciado España en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ha insistido en apelar a la "discreción" en torno a esas negociaciones, como también ha expresado en los últimos días el presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

"El único acuerdo es la discreción, por lo tanto, seamos discretos", según ha indicado España, a la pregunta sobre cómo están evolucionando esas negociaciones entre PP-A y Vox.