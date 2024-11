La Junta analiza con los ayuntamientos andaluces las zonas inundables y las expondrán para que se "sepan los riesgos"

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Carolina España, ha confirmado este jueves que la Junta "lleva mucho tiempo trabajando con los ayuntamientos" en un análisis de las distintas zonas inundables que hay en las ocho provincias andaluzas, un análisis tras el que ha concluido que "se necesita comunicar y exponer qué zonas son inundables para que todo el mundo sepa, si vive en una zona inundable, el riesgo que ello conlleva, y trabajar con los ayuntamientos analizando zona por zona para ver qué solución tiene".

Así lo ha expuesto España en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ya prevé que en las zonas inundables "no se puede construir". "Además, hay que declararlas rústicas y la sanción por construir en zonas inundables no prescribe nunca". "Lógicamente --ha continuado la consejera portavoz--, los ciudadanos con viviendas en zonas inundables no quieren que se las derriben, pero hay que ir analizando zona por zona de cada provincia para dar una solución". En este punto, la Junta asegura que "ya se ha hecho un trabajo previo desde la Consejería de Fomento, pero vamos a profundizar en esas reuniones con los ayuntamientos".

En cuanto a los 75 millones que el Gobierno andaluz ha acordado movilizar, en una primera estimación, para afrontar los daños causados por la DANA en la comunidad autónoma, la consejera de Economía ha explicado que estos recursos "no van dentro del presupuesto del próximo año". "Estamos mirando, localizando, desde Hacienda aquellas partidas" disponibles que puedan destinarse a estas ayudas de emergencia para "no tener que reducírselo ni quitárselo a ninguna otra Consejería".

Al ser preguntada sobre el hecho de que Jerez de la Frontera (Cádiz) no esté dentro de los municipios a los que destinará ayudas el Gobierno central, Carolina España ha confiado en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez termine incluyéndolo, así como a otros municipios de Almería y Málaga. "En estas circunstancias, que llegue la ayuda rápido es importantísimo", ha concluido la consejera portavoz.