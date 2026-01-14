La Junta analiza con las organizaciones profesionales agrarias "la letra pequeña" del acuerdo UE-Mercosur

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado este miércoles que la Consejería del ramo va a analizar de forma detallada con las organizaciones profesionales agrarias "la letra pequeña y todos los condicionantes" del acuerdo UE-Mercosur.

En el marco de la Mesa de Interlocución Agraria, Fernández-Pacheco ha explicado que "desde Andalucía vamos a elaborar un documento en el que se exija el cumplimiento de unas cláusulas de salvaguardia objetivas y automáticas, que recoja que las ayudas que se puedan dar no salgan de la reserva de la crisis de la PAC; así como que la Unión Europea active un mecanismo objetivo, automático y transparente, entre otras cuestiones", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, el consejero ha señalado que "desde la administración regional nos ponemos a disposición de las organizaciones agrarias profesionales para escucharlas y conocer sus inquietudes, las cuales serán elevadas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que la posición de España ante este acuerdo sea la voz representativa del sector".

Al respecto de este acuerdo, el titular del ramo ha reconocido que es "lógico el temor de los agricultores y ganaderos andaluces ante un escenario de tal magnitud".

Asimismo, ha reiterado su exigencia al Gobierno central para que se apliquen unas cláusulas de salvaguarda que fomenten la reciprocidad en las exigencias normativas sanitarias, ambientales y laborales y que refuercen los controles en frontera.

El consejero ha insistido en que "desde la Junta tomaremos todas las medidas que sean necesarias para ayudar a nuestro campo y esperamos que así lo haga el ministro Planas, quien debe hacer valer los intereses de nuestros agricultores y ganaderos".

De otro lado, ha abordado la importancia de contar con "una Política Agraria Común fuerte, realista, independiente de otros fondos, que tenga en cuenta nuestra realidad productiva y en torno a dos pilares, el segundo de ellos propuesto por las regiones, quienes hemos demostrado sobradamente que somos capaces de ejecutar en tiempo y forma los fondos europeos para mejorar la vida de los agricultores y ganaderos".

Así, ante las propuestas presentadas por la Comisión Europea sobre el próximo marco financiero plurianual, el consejero ha insistido en que "desde la Junta se valora positivamente el cambio de posición, pero entendemos que las propuestas no son claras ni forman parte de la solución, ya que lo que nos preocupa es el diseño del próximo modelo de la PAC, que se diluye en un fondo único".