Junta trabaja en nuevas ayudas por 4,6 millones para agrupaciones de producción integrada de olivar

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está trabajando en una nueva línea de ayudas que respaldará la contratación de técnicos de campo por parte de las Agrupaciones de Producción Integrada (API) de olivar de Andalucía.

En total, el Gobierno andaluz prevé destinar 4,6 millones de euros a estas subvenciones entre 2026 y 2027 y el objetivo final de esta iniciativa es fomentar que se continúe apostando por la producción integrada en las fincas olivareras andaluzas, según se recoge en una nota de la Junta.

Actualmente, más de 100 agrupaciones de producción integrada de Andalucía tienen entre sus socios a profesionales del sector del olivar, por lo que disponen de servicios técnicos específicamente formados en el manejo agronómico de este cultivo.

Además de las nuevas ayudas, la Consejería de Agricultura está avanzando también en la elaboración del nuevo Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, cuyo período de información pública ha comenzado esta semana y permanecerá abierto hasta el día 20 de febrero, según se señala en la nota.

La normativa, que sustituirá al reglamento actualmente en vigor, busca actualizar este reglamento para adaptarlo a la realidad actual del olivar, un cultivo afectado por el cambio climático, el desarrollo tecnológico de los últimos años y la evolución que han experimentado tanto el diseño de las explotaciones como las técnicas de cultivo.

La Producción Integrada es un sistema de producción de alimentos que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y asegura a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola.

Para poder certificarse como Producción Integrada, los agricultores deben cumplir con los requisitos establecidos en las normas generales de esta actividad en nuestra Comunidad y, además, respetar las exigencias específicas recogidas en los Reglamentos Específicos de cada cultivo o grupo de cultivos, en su caso.

Estos reglamentos específicos recogen criterios de diversos ámbitos entre los que se encuentran tanto el compromiso social, haciendo hincapié en las condiciones laborales y la formación de los trabajadores, por ejemplo, como el compromiso ambiental, patente tanto en exigencias ligadas a aspectos agronómicos como en la apuesta por la protección de los recursos naturales o la eficiencia energética y la disponibilidad de un servicio técnico entre otras cuestiones.

Además, para certificarse como Producción Integrada deben cumplirse determinados criterios ligados a las instalaciones y equipos, manejo del suelo, gestión de nutrientes, poda, riego, control integrado de plagas, protección medioambiental, economía circular y calidad y seguridad alimentaria.

En el caso concreto del olivar, Andalucía dispone de más de 320.000 hectáreas certificadas como Producción Integrada que representan alrededor del 20% de la superficie de olivos de al región.

En cuanto a explotaciones, más de 30.000 fincas olivareras apuestan en la Comunidad Autónoma andaluza por este tipo de producción.

Como recogía el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía esta semana, los interesados en hacer aportaciones al Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar pueden acceder al proyecto de la nueva normativa en formato digital a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía (https://lajunta.es/69r4x).

Asimismo, también pueden consultarlo en papel en la sede de la Consejería en Sevilla, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Aquellas personas que consideren necesario trasladar algún comentario a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, encargada de la elaboración del texto, pueden hacerlo de forma telemática a través del correo electrónico sanidadvegetal.capadr@juntadeandalucia.es o del Registro Electrónico Único de la sede electrónica de la Junta de Andalucía.

Además, también pueden presentar en papel sus aportaciones en las Oficinas de Asistencia en materia de registro de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.