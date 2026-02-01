La Junta de Andalucía lanza los 'Premios Emprendemos' para reconocer a las empresas andaluzas más innovadoras

Imagen de los ganadores de la anterior edición. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XIII edición de los 'Premios Emprendemos Top50', una iniciativa destinada a "identificar, reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, con mayor impacto social, económico y medioambiental y con un alto potencial de crecimiento".

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, los premios, que se han consolidado "como una referencia en el ecosistema emprendedor andaluz", están dirigidos a empresas de hasta cinco años de vida, de cualquier sector económico, que destaquen por su creatividad, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su capacidad para generar empleo estable.

En concreto, podrán participar aquellas iniciativas que hayan estado vinculadas a Andalucía Emprende o a cualquier otro instrumento de apoyo al emprendimiento de la Junta de Andalucía. El plazo para presentar la candidatura estará abierto hasta el 9 de marzo de 2026 y deberá realizarse a través del formulario disponible en la web oficial de los Premios Emprendemos, donde también se encuentran las bases de esta convocatoria: 'https://www.premios.andaluciaemprende.es'.

El proceso de selección se desarrollará en cuatro etapas. En la primera, ocho comités técnicos provinciales elegirán hasta 120 empresas preseleccionadas. Posteriormente, estas candidaturas defenderán su proyecto en las galas provinciales, de las que saldrán 40 empresas con pase directo al Top50 --cinco por provincia-- y otras 24 --tres por provincia-- que pasarán a una evaluación regional adicional.

Un comité técnico regional seleccionará las diez mejores entre esas 24, completando así el Top50 2026. Las empresas finalistas participarán en la gala regional, que se celebrará el 25 de junio de 2026 en Huelva, donde defenderán su candidatura ante un jurado especializado, que elegirá a la empresa ganadora de esta edición.

Como premio, las 50 empresas que integren el Top50 2026 recibirán un diploma acreditativo, un sello digital, promoción en los canales digitales de Andalucía Emprende, acceso preferente a eventos con corporaciones y 'startups' y alojamiento empresarial gratuito en las instalaciones de la fundación. Además, se otorgará un reconocimiento especial a la empresa mejor valorada de cada provincia y un premio económico a la empresa ganadora.

Por su parte, el director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ha destacado "el papel decisivo que estas empresas están desempeñando en la transformación económica y social de Andalucía". En esta línea, ha señalado que estos premios, además de reconocer el talento y la innovación, "impulsan a crecer a las startups que nacen en Andalucía, a conectar con nuevas oportunidades y a consolidarse en un mercado cada vez más competitivo".

En suma, Escacena ha añadido que "cada edición demuestra que Andalucía cuenta con proyectos capaces de liderar el futuro" y ha querido poner el foco en "el valor de las personas" que los hacen posibles. "Sabemos que emprender implica renuncias, horas de trabajo que nadie ve y decisiones difíciles", ha apostillado, al tiempo que ha concluido diciendo que "por eso estos premios son también un gesto de agradecimiento a todos los emprendedores que, con su compromiso, están impulsando el tejido empresarial andaluz hacia un futuro más innovador, competitivo y sostenible".