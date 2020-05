Junta de Andalucía y ATA critican las "declaraciones" y "vaivenes" del Gobierno que perjudican al turismo

CÓRDOBA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han coincidido este martes en criticar al Gobierno de la Nación por sus "declaraciones" y "vaivenes" respecto al sector turístico y que, a su juicio, le están perjudicando.

Así lo han señalado ambos, respectivamente, durante su intervención en el segundo Encuentro SER 'online' organizado por Radio Córdoba, bajo el título de 'Ánimo autónomos', asegurando Juan Bravo que "son muy importantes los mensajes" que se lanzan desde el ámbito "político" y hay que "tener cuidado" con lo que se dice, pues se puede "perjudicar a mucha gente", siendo ejemplo de ello que "una ministra salió diciendo que se iban a prohibir los coches diesel y ha provocado una caída de casi un 50 por ciento" en las ventas de estos vehículos.

De este modo y en relación con el turismo, Bravo ha argumentado que, "para defender otros sectores, que son muy importantes, como la industria, no es necesario dejar de lado al turismo", por lo que espera que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, rectifique y pida disculpas por sus declaraciones sobre el sector turístico como ejemplo de "economía precaria".

Junto a ello, el consejero también ha recordado al Gobierno de España que, "de los famosos 16.000 millones" de euros que iban a recibir las comunidades autónomas (CC.AA) aún no saben "nada" y "han pasado 22 días" desde que el Ejecutivo central se comprometiera con las CC.AA, que "no han recibido nada", y a ello se suma, según ha criticado Bravo, "que tampoco sabemos los criterios de reparto, a día de hoy".

Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha pedido al Gobierno central que se deje de "vaivenes" y de "generar incertidumbres", pues, por ejemplo, "hace cuatro días no podían venir los turistas a España, y ahora pueden venir a partir del 1 de julio", es decir, "hay que generar confianza, porque el turismo aporta mucho a nuestro PIB, da mucho valor añadido y genera mucho empleo", razones ésta por las que "es muy importante que en esto tengamos una política clara".

Así, Amor ha dicho entender que "los análisis de la crisis sanitaria puedan cambiar de un día para otro", pues "todavía no sabemos cómo podrán venir a España los turistas extranjeros, si con una cuarentena previa o no", lo que parece un "chiste", el del que dice: "voy siete días a España, pero me obligan a estar 14 días encerrado en un hotel", algo que Amor cree "un poco incongruente".

La cuestión, según ha argumentado, es que "eso está afectando a muchos autónomos que se dedican al sector del turismo, desde el guía turístico a personas que tienen que ver con el mundo de la música, de los eventos o el ámbito de la animación", entre ellos "los feriantes, que son autónomos que suelen trabajar seis meses al año, autónomos de temporada", que no estaban dados de alta al inicio de la pandemia y que, por ello, "no tienen ahora mismo ningún tipo de ayudas", y son "casi 200.000 en España, unos 30.000 en Andalucía".

A ello hay que añadir que los establecimientos de hostelería y los hoteles, en su mayoría, "dan por perdido el año y la temporada", de ahí que ahora haya que "trabajar por recuperar esa marca turística tan importante que ha tenido España, de turismo de calidad", razón por la que es la lamentable ha "ministros" del Gobierno "que pongan en duda el valor tan importante del turismo", que es fundamental "para el crecimiento económico y del empleo" en el país.