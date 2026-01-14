La Junta de Andalucía contabiliza 9.120 solicitudes del Bono Alquiler tras algo más de un día de la apertura del plazo

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. Imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha recibido 9.120 solicitudes en las primeras 30 horas desde la apertura este martes, 13 de enero, a las 16,00 horas, de la convocatoria para acceder a las nuevas ayudas del Bono Alquiler Joven. El plazo de solicitud se cerrará de manera provisional cuando se alcancen las 15.000 solicitudes.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, en relación a los últimos datos sobre estas solicitudes. No obstante, aún no han trascendido los últimos datos referentes a los borradores, aunque cabe enmarcar que al mediodía de la presente jornada se registraban 5.098 solicitudes en proceso.

En declaraciones a los medios en un acto en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, valoraba que desde la Administración "se ha trabajado mucho" desde el punto de vista técnica en esta convocatoria, aunque "seguimos atentos a incidencias" y con el objetivo de que "el dinero llegue cuanto antes" a los jóvenes que resulten beneficiados. "Hay que gestionar con certezas y no con promesas", subrayaba durante la presente jornada la consejera en alusión al trabajo de la Junta en torno al Bono de Alquiler Joven.

La reapertura de la convocatoria se ha producido tras la ampliación de los fondos en 34,2 millones de euros. En las dos convocatorias anteriores se tramitaron 24.463 solicitudes, de las cuales 17.418 fueron favorables, según los datos facilitados por la Administración.

El Gobierno andaluz, en previsión de que llegarían más fondos estatales para las ayudas del Bono Alquiler Joven, diseñó "hace años" las bases reguladoras de estas subvenciones para que se pudiera "abrir y cerrar de forma provisional" en función del número de solicitudes y del presupuesto disponible. La Junta agiliza con esta fórmula una tramitación que, como se comprobó en la primera edición, es "compleja" por los criterios "impuestos" desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta convocatoria, con ayudas de 250 euros mensuales, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que viven en alquiler y tienen ingresos menores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces el Iprem si es unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante empadronamiento municipal.

Si es una unidad familiar, se requerirá el certificado de empadronamiento colectivo de los miembros de la familia. Los solicitantes aportarán en la documentación un contrato de alquiler de la vivienda o cesión de uso o un compromiso de contrato suscrito por arrendador y arrendatario que recoja las condiciones esenciales del contrato. En caso de arrendamiento parcial, si no constata en el contrato la cuota de participación, se aportará declaración responsable.

Las rentas de los contratos tendrán un límite máximo de entre 900 y 600 euros en función del municipio y el tipo de contrato. Asimismo, la renta máxima por habitación para la concesión de estas subvenciones oscila entre los 380 y 300 euros. El límite de renta no tendrá en cuenta otros gastos que puedan estar incluidos en el contrato, como trastero, garaje o gastos de comunidad.

La participación se establece por orden de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Las solicitudes se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja). Para acceder es necesario disponer de certificado digital y tener instalado el programa de AutoFirma del Estado.