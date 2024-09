La Junta de Andalucía destina cerca de 300 millones al año en ayudas fiscales que alivian la compra de vivienda

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha subrayado el esfuerzo de la Junta de Andalucía por ayudar a los andaluces en su compra de vivienda gracias a un paquete fiscal que les hace ahorrarse hasta 6.700 euros en impuestos. Para ello, la Junta de Andalucía destina cada año una media de 300 millones de euros. Estas medias, tal y como ha explicado la consejera durante una comisión parlamentaria, "se incrementan en el caso de los jóvenes menores de 35 años a los que los beneficios fiscales les permiten ahorrarse hasta un año de pago de hipoteca". Así, España ha indicado que el Plan Fiscal de la Vivienda destina para los jóvenes más de 90 millones de euros cada año y de las que se han beneficiado ya más de 73.000 jóvenes.

La titular andaluza de Economía ha añadido que se han puesto en marcha en materia de vivienda otras acciones que "como la deducción anual en IRPF del 5 % de las cantidades invertidas en vivienda habitual y que beneficia a 15.300 andaluces cada año, teniendo un coste de 3 millones de euros anuales; o del 15% de las cantidades invertidas en el alquiler, con 26.400 beneficiarios al año, y con un coste de 12, 5 millones de euros". Estas tres medidas para jóvenes suman cerca de 73.000 beneficiarios.

La consejera ha incidido en que "como complemento a este programa, se ha concertado con las entidades financieras una medida de acceso a la financiación hipotecaria, a través del decreto de Garantía Vivienda Joven, por el que la Junta de Andalucía concede garantías que, junto a la hipoteca bancaria, permiten a los jóvenes andaluces de hasta 35 años cubrir el 95% de la compra de su primera vivienda", a lo que ha añadido que en la actualidad este programa de avales ha beneficiado "a más de 1.153 jóvenes". El programa está financiado con una partida de 20 millones de euros y supone un colchón para que los jóvenes menores de 35 años puedan acceder a la compra de su primera vivienda, aunque no dispongan del dinero en ese momento para su entrada.

Asimismo, ha expuesto el conjunto de beneficios fiscales de la Junta de Andalucía en materia de vivienda para contribuyentes con base individual inferior a los 25.000 euros o 30.000 euros en tributación conjunta, y que representa el 80% de la población andaluza. Ha destacado "la actual deducción autonómica por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y para las personas jóvenes", a lo que ha añadido que "el porcentaje de deducción por adquisición de vivienda se multiplica por dos, aumentándose al 5% por adquisición de vivienda protegida y para vivienda para menores de 35 años; medidas ambas que han beneficiado a más de 15.000 andaluces".

Por otro lado, España ha recordado que la actual deducción por cantidades invertidas en el alquiler de la vivienda habitual es "de hasta un 15%, lo que supondría 600 euros de máximo o 900 euros, en caso de personas con discapacidad, menores de 35 y mayores de 65 años, y que conlleva que más de 26.000 andaluces se beneficien de estas medidas fiscales".

Además, la consejera ha detallado los nuevos tipos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), dentro de los que ha destacado "un tipo superreducido del 3,5%", en lugar del 8% que se cobraba en época socialista, "por la compra de vivienda habitual de hasta 150.000 euros", lo que permite a las familias ahorrar hasta un 56% del impuesto que se ha de pagar", y "un ahorro de hasta 6.750 euros, equivalente al pago del primer año de hipoteca".

Por su parte, el diputado del PSOE Gáspar Llanes ha pedido saber qué medidas efectivas en lo fiscal y de planificación económica tienen previstas realizar desde el Gobierno andaluz teniendo en cuenta "Andalucía lidera la tasa de paro de los jóvenes en España y en la Unión Europea (UE)".

"Son los que tienen peores resultados educativos y la formación profesional se está privatizando. No facilitáis el primer empleo para nada, a pesar de que está en el acuerdo social que firmasteis con los sindicatos, y en las ayudas al alquiler, ya lo que hay es un cachondeo", ha señalado.

En materia de vivienda, según ha continuado, ha recordado que había una ayuda fiscal a los jovenes que accedían a la vivienda, del 3,5% para transmisiones, pero de viviendas de hasta 130.000 euros, pero "el precio de la vivienda ha subido un 45%". "La mayor parte de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda porque no existen, no hay vivienda de menos de 150.000 euros hoy día"