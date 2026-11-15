La Junta de Andalucía reconoce a 28 ex altos cargos cesantías de más de 6.000 euros mensuales en la mayoría de casos

Archivo - Rocío Hernández, en su etapa como consejera andaluza de Salud y Consumo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 12 de marzo de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía tenía reconocidas durante el tercer trimestre de este año 2026, hasta finales de septiembre, cesantías a 28 ex altos cargos del Ejecutivo autonómico, por importes mensuales que superan los 6.000 euros en todos los casos salvo en tres en los que los montantes son inferiores a esa cuantía.

La composición del Gobierno andaluz se renovó el pasado mes de julio tras la celebración de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que se saldaron con una victoria del PP-A, aunque sin la mayoría absoluta de la que había disfrutado en la anterior legislatura, ya que se quedó a dos escaños del mínimo de 55 que conceden esa mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Esa situación llevó al PP-A de Juanma Moreno a suscribir un pacto de gobierno con Vox, que obtuvo 15 diputados, para la actual XIII legislatura, lo que ha propiciado la conformación de un ejecutivo de coalición en el que el líder de Vox, Manuel Gavira, ocupa el cargo de vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

De esta manera, Juanma Moreno fue investido por tercera vez como presidente de la Junta a principios de julio, y el día 9 de ese mes dio a conocer los nombres que iban a componer el primer Gobierno andaluz de la coalición de PP-A y Vox, conformado por tres vicepresidencias y 13 consejerías.

El listado de personas ex altos cargos que percibían asignación económica por razón de cese a 30 de septiembre de 2026, publicado por la Junta en su portal de transparencia y consultado por Europa Press, suma un total de 28 nombres.

UNA EXCONSEJERA Y TRES EXVICECONSEJEROS

Entre los referidos 28 altos cargos del anterior Gobierno andaluz a los que la Junta reconoció derecho a cesantía en el tercer trimestre de 2026 figuraba la que fuera consejera de Salud y Consumo Rocío Hernández, quien dimitió en octubre de 2025 al hilo de la crisis de los cribados de cáncer de mama, así como tres exviceconsejeros.

La exconsejera de Salud, con datos actualizados a fecha del pasado 30 de septiembre, tenía reconocida una cesantía de 5.950,72 euros mensuales para un periodo de dos meses y ocho días a contar desde el 9 de octubre de este año 2026.

Los tres exviceconsejeros que figuran en este listado son Lorena Garrido y Yolanda de Aguilar --que fueron viceconsejeras de Universidad, Investigación e Innovación y de Turismo y Andalucía Exterior, respectivamente--, y Sergio Arjona, que fue viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

A Lorena Garrido se le ha reconocido una cesantía de 7.175,91 euros mensuales para un periodo de seis meses y 27 días a contar desde el pasado 31 de julio, fecha de inicio de la percepción, mientras que la cesantía reconocida para Yolanda de Aguilar asciende a 6.954,08 euros mensuales para un periodo de cuatro meses, con el 16 de julio como fecha de inicio de la percepción.

Ese mismo día es también la fecha de inicio de la percepción de la cesantía reconocida al exviceconsejero Sergio Arjona, que roza los 7.000 euros mensuales --en concreto, 6.998,57 euros-- para un periodo de siete meses.

EL EXINTERVENTOR Y LA EXGERENTE DEL SAS

El listado de 28 ex altos cargos que cobraban cesantías al finalizar el tercer trimestre del año incluye igualmente al que fuera interventor general de la Junta Miguel Ángel Figueroa, a quien se le reconoce un importe mensual de 4.207,58 euros para un periodo de tres meses con el 18 de junio como fecha de inicio.

También, la que fuera directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Valle García, a quien se le reconoce una cesantía de 6.756,33 euros para un periodo de tres meses. La fecha de inicio de su percepción es el pasado 23 de julio, según la información publicada.

Otros ex altos cargos incluidos en esta relación son el que fuera director general de Andalucía Global, Jorge Vázquez --a quien se le reconoce una cesantía de 6.685,14 euros para un periodo de tres meses desde el 11 de julio--; y las que fueran directoras generales de Consumo, Milagros de Borbón, y de Patrimonio Histórico, Mónica Ortiz, a quienes se les reconocen unas cesantías de 6.791,92 y de 6.747,43 euros mensuales, respectivamente.

En total, el listado de ex altos cargos incluye a 15 ex directores generales, cuatro ex secretarios generales de consejerías y tres ex secretarios generales técnicos.

TRES CESANTÍAS POR ENCIMA DE LOS 7.000 EUROS MENSUALES

Atendiendo a la cuantía de los importes mensuales reconocidos destacan como los más elevados los asignados a la exviceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación Lorena Garrido; a la ex secretaria general de Vivienda Alicia Martínez, y a la que fuera secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital Áurea Morillo. Son los tres únicos casos del listado en los que el importe mensual reconocido de sus cesantías supera los 7.000 euros, y se quedan en 7.175,91; en 7.051,96 y en 7.025,27 euros, respectivamente.

La fecha de inicio de la percepción de estas cesantías se sitúa entre los meses de junio --en dos casos--, julio y agosto fundamentalmente, aunque también hay un caso de septiembre --el de la ex directora general de Ordenación del Turismo y la Hostelería Elena Baena--, y otro de octubre, el de la exconsejera de Salud Rocío Hernández.

Los periodos de tiempo reconocidos son todos inferiores a un año, y oscilan entre los dos meses --en los casos de la citada exconsejera y del ex director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua Francisco Javier González--, y los siete meses que se reconocen para otros dos ex altos cargos; en concreto, el exviceconsejero Sergio Arjona y el que fuera secretario general técnico de Justicia, Administración Local y Función Pública Antonio Morillas.

NORMATIVA

En la misma web de la Junta en la que se incluye esta información se detalla que la normativa sobre incompatibilidades establece que los ex altos cargos de la administración autonómica andaluza, los antiguos titulares de órganos directivos y los delegados del Gobierno nombrados por decreto del Consejo de Gobierno "tienen derecho, tras su cese, a percibir una compensación económica temporal".

Esta compensación económica consiste en "una mensualidad de su sueldo por cada año de servicio, con un mínimo de tres y un máximo de doce mensualidades". No obstante, "dicho derecho se extingue si, durante ese periodo, el beneficiario inicia una nueva actividad laboral, desarrolla una actividad remunerada en el sector privado o se reincorpora con efectos económicos a un puesto en el sector público", puntualizan desde la Junta.