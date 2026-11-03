La Junta de Andalucía se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas al cierre de la línea de AVE por Urda

Archivo - Turistas pasean por los alrededores del Alcázar y la Catedral de Sevilla. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha anunciado que se reunirá con aerolíneas para buscar alternativas tras el cierre indefinido de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), con 69 víctimas mortales.

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Gavira ha explicado que, tras la participación de Andalucía en la Travel Marcket de Londres, la Administración autonómica "lo primero que va a hacer es reunirse con todo el sector turístico de Andalucía", con la CEA, con la Mesa del Turismo de la Costa del Sol y con los operadores aéreos.

En relación a las aerolíneas, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo ha recordado que no sólo existen las conexiones aéreas entre Madrid y Sevilla y Madrid-Málaga. "También podemos utilizar el aeropuerto de Jerez", ha apuntado como "alternativas que plantear a los operadores aéreos" para pasar "el trance" del accidente de Urda después del de Adamuz (Córdoba) que "según el propio sector, costó más de 1.000 millones por la pérdida de la conexión ferroviaria con la Costa del Sol".

"Tenemos que plantear alternativas y buscar soluciones para que el tiempo que permanezca cerrada la línea de alta velocidad, Andalucía tenga el menor daño posible. Hay que plantear alternativas y, desde luego, como Consejería estamos en ello", ha apostillado Gavira, que ha prometido desde Andalucía trabajar "con seriedad y honestidad" para paliar el "daño económico y reputacional".

En cuanto a la participación de la comunidad autónoma en la Travel Market de Londres, el responsable de las políticas turísticas ha defendido que en este tipo de eventos "no se va a hacerse una foto. Allí uno va a trabajar, a tener contactos y, sobre todo, a defender los intereses del sector turístico en Andalucía". El mercado británico, de hecho, tiene un peso significativo en el PIB turístico andaluz, ya que el 20% de los turistas extranjeros que acoge Andalucía proceden de Reino Unido.

"Hablamos de un mercado que se gasta más dinero que la media de extranjeros que visitan Andalucía y pernoctan más noches que la media también. Hay que trabajar mucho para intentar decirles que Andalucía es una tierra donde tienen que venir. Allí hay que poner una pica en flandes, sobre todo, para que la gente entienda que el mercado británico tiene una relación muy especial con Andalucía".