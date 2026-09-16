La Junta apremia al Gobierno a dar una "solución" que evite la huelga médica y lamenta que "ni está ni se le espera"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gob - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha animado este miércoles al Gobierno de España a ser capaz de dar una "solución" que evite la huelga indefinida de médicos convocada desde el 28 de octubre por el proyecto de Ley del Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha lamentado que el Ejecutivo central "ni está ni se le espera" en este asunto.

La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, en la que ha lamentado que el año empezó en España "con huelga" entre los médicos y va a "terminar con huelga", y por un asunto que depende del Ejecutivo central, según ha subrayado.

Carolina España ha advertido de que este tipo de huelgas "afecta muy mucho al día a día del ámbito sanitario", a la sanidad, "a los procesos quirúrgicos de toda España", y "también de Andalucía".

"Una vez más vemos cómo" el de Pedro Sánchez "es un gobierno que ni está ni se le espera", que "en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, lo que hace es crearles más problemas, y también a las comunidades autónomas de rebote, en este caso", ha continuado comentando la portavoz de la Junta.

La consejera ha expresado su deseo de que desde el Gobierno "sean capaces de darle una solución" a este asunto, porque las huelgas de médicos ya han causado "mucho daño", y puede hacerlo "a los ciudadanos en general, a los andaluces y a los españoles", ha subrayado.

FINANCIACIÓN DE TRATAMIENTOS MÉDICOS

Por otro lado, la consejera portavoz ha destacado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento en su reunión de este miércoles de la adquisición, por parte del Hospital Universitario Regional de Málaga (HURM), de dos medicamentos de terapia CAR-T por valor de más 435.000 euros para el tratamiento de dos pacientes con leucemia linfobástica aguda, para los que no existen en este momento alternativas terapéuticas con un nivel de eficacia razonable.

La consejera ha defendido que es "una muestra de cómo la Junta apuesta por las vías más innovadoras para cuidar de los enfermos andaluces, sin reparar en el precio".

Al hilo de este asunto, ha criticado que "el Gobierno de España sigue negándose a financiar" el medicamento 'Vyjuvek', "tan importante para los enfermos de 'piel de mariposa', que tan buenos resultados está dando", y en cuya puesta en práctica Andalucía "ha sido una comunidad pionera", según ha resaltado.

"Desde luego, nos planteamos qué está pasando en el Ministerio" de Sanidad, que "ni se ocupa de los enfermos ni de los médicos", y "ya no digamos de la situación sanitaria de Ceuta, donde hay una dejadez que no tiene límite", ha añadido Carolina España, que ha tildado de "doloroso y triste" que el Gobierno no financie dicho tratamiento para los enfermos de 'piel de mariposa'.