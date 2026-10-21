La Junta aprobará el 28 de octubre su Presupuesto para 2027, que recogerá la subida salarial de los funcionarios

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo miércoles 28 de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, que será remitido para su tramitación al Parlamento, donde contará "con el mayor respaldo parlamentario de la historia" de la comunidad.

Así lo ha expresado este miércoles la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha apuntado que un año más se cumple con la ley presentando las cuentas para el próximo ejercicio.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2027 se remitirá al Parlamento, donde iniciará su tramitación, con debate de totalidad en noviembre y debate final en diciembre.

A la pregunta sobre cómo han sido las negociaciones con Vox sobre el primer presupuesto de la comunidad del gobierno en coalición, España ha destacado la "absoluta normalidad, como corresponde a cualquier otro miembro del Consejo de Gobierno", en referencia al vicepresidente segundo, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

De otro lado, Carolina España ha querido que el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027, como ha ocurrido en los últimos años, "contendrá las partidas y las previsiones presupuestarias necesarias para el incremento salarial de los funcionarios que corresponda". "Tranquilidad, porque todo está previsto en los presupuestos del año 2027", ha apuntado.