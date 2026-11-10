La Junta aprueba la aplicación de la IA en los procedimientos de acceso a las bolsas docentes

Archivo - Profesor impartiendo clase en un aula en imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en una convocatoria de acceso a bolsas de trabajo docente con el objetivo de testar su utilidad como herramienta para impulsar la eficiencia y agilizar la gestión de los procesos de selección de personal, marcados de forma habitual por un número muy elevado de aspirantes, así como por la complejidad de la verificación del cumplimiento de los requisitos y baremación de méritos.

Los resultados de esta prueba piloto han confirmado el "alto grado de eficacia en los objetivos perseguidos, así como de las mejoras necesarias para ampliar el campo de acción de la herramienta", tal y como ha destacado la Junta en una nota de prensa.

Dentro del marco de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, mediante una acción coordinada entre la Consejería de Educación y la Agencia Digital de Andalucía (ADA), se llevó a cabo en la convocatoria restringida para el acceso extraordinario a bolsas de trabajo de seis especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, procedimiento que tuvo lugar en septiembre.

Así, se pusieron en marcha recursos de la Unidad de Automatización Inteligente de la ADA, en concreto las funcionalidades de procesamiento automatizado de documentos y tratamiento inteligente UAI DOC, que incorporan inteligencia artificial generativa para tratar documentos complejos, permitiendo la clasificación, segmentación, cotejo y extracción de datos, integrando mecanismos robustos de verificación para garantizar la calidad y unicidad de la información procesada. Del total de solicitudes procesadas (4.463), la IA asumió la verificación automatizada de 2.473, el 55,41% del total. Por su parte, la comisión de valoración asumió el análisis directo de 1.990 solicitudes, el 44,59%.

El análisis de la eficacia temporal del procedimiento refleja una agilización sin precedentes. En una primera fase, tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes el 16 de septiembre de 2026, el trabajo conjunto de la UAI DOC y la comisión de valoración se desarrolló entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre de 2026. Este periodo supuso un total de 20 días hábiles, culminando con la publicación del listado provisional el 16 de octubre de 2026.

Posteriormente, tras el plazo de alegaciones comprendido entre el 19 y el 23 de octubre de 2026, en el que se registraron 122 alegaciones, la fase de resolución e instrucción definitiva por parte de los funcionarios se ejecutó de forma intensiva entre el 24 y el 27 de octubre de 2026. Esta segunda labor se completó en dos días hábiles, permitiendo la publicación de la resolución definitiva el 28 de octubre de 2026. Esta prueba piloto ha resultado de singular valor al permitir identificar campos técnicos de mejora específicos en la herramienta.

Tras la evaluación de estos resultados iniciales, se establece como objetivo alcanzar una tasa de revisión automatizada mediante inteligencia artificial de en torno al 90% de las solicitudes. La integración del procesamiento documental automatizado con la inteligencia artificial en los procedimientos de provisión de personal docente no universitario representa una transformación histórica hacia la modernización educativa, incorporando una serie de beneficios, centrados en la eficiencia administrativa, la objetividad del proceso y la optimización de los recursos.

Esta iniciativa se basa en tres hitos: la automatización del cotejo y de la verificación de titulaciones y requisitos de acceso a la bolsa; el control de garantías, para que el sistema actúe estrictamente en la fase de verificación de requisitos como una herramienta de apoyo al personal que conforma la comisión de baremación, al que corresponde el estudio y la resolución de alegaciones; y el perfeccionamiento progresivo, buscando la optimización de recursos y la integración escalada.

El objetivo fundamental de esta experiencia piloto es evaluar la precisión del modelo y perfeccionar las herramientas disponibles, con el objetivo de que la inteligencia artificial se integre progresivamente y con las máximas garantías en la revisión de requisitos de las convocatorias de acceso a bolsas de trabajo, así como a los procedimientos de selección y provisión de personal docente.

El futuro desarrollo de esta herramienta repercutirá de manera directa en una mejor gestión de los procedimientos, minimizando errores y optimizando la tramitación administrativa. Con la utilización de la automatización y la inteligencia artificial "no se pretende sustituir el criterio humano, sino disponer de un asistente estratégico de alta precisión alineado con las necesidades del siglo XXI".