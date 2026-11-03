La Junta aprueba este miércoles el Plan de Inspección de Vivienda Protegida de Andalucía 2026-2028

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 4 de noviembre, una propuesta de acuerdo por la que toma conocimiento de la Orden de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio que aprueba el Plan de Inspección de Vivienda Protegida de Andalucía 2026-2028.

Según figura en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, el Ejecutivo andaluz también abordará una propuesta de acuerdo para tomar conocimiento de la aprobación del Plan Sectorial Sanitario de Emergencias Colectivas de Andalucía (Psseca).

Asimismo, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la resolución de la Secretaría General del Agua por la que se declaran de emergencia las actuaciones destinadas a la protección y restauración del dominio público hidráulico y de su entorno fluvial, incluidos los márgenes y las zonas adyacentes, así como a mitigar los efectos hidrológicos, geomorfológicos y ambientales provocados por los incendios forestales de Niebla (Huelva) y Los Gallardos-Bédar (Almería).

En la reunión también se tomará conocimiento de la aprobación, por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de la Orden por la que se modifican el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana.

Por último, el Ejecutivo andaluz prevé abordar una propuesta de acuerdo para tomar conocimiento del refuerzo del servicio público de inspección técnica de vehículos agrícolas mediante unidades móviles durante la campaña de la aceituna de 2026 en Andalucía. Asimismo, estudiará una propuesta de acuerdo para tomar razón de la decisión del director del Patronato de la Alhambra y Generalife de declarar de emergencia las obras de consolidación de las estructuras almenadas de la muralla oriental de la Alcazaba de la Alhambra.