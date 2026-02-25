La Junta apunta que la intrusión de aire africano de este miércoles podría "afectar puntualmente a la calidad del aire"

Archivo - Imagen de archivo de polvo en suspensión en Málaga, en un episodio de calima registrado el pasado 15 de marzo de 2022. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este miércoles, 25 de febrero, de una intrusión de masas de aire africano que "puede elevar el polvo en suspensión en España" y, por tanto, en la comunidad andaluza, en un episodio que podría "afectar puntualmente a la calidad del aire".

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), la consejera ha concretado que se trata de un fenómeno natural que puede provocar "un aumento de las concentraciones de polvo en suspensión en el aire".

Por este motivo, García ha considerado que "contar con una información fiable y en tiempo real es clave", motivo por el que ha recomendado a los ciudadanos andaluces a utilizar la aplicación móvil 'Calidad del Aire Andalucía', una herramienta que ha definido como "sencilla y directa para saber qué se respira en cada momento".

"Se trata de un visor intuitivo que permite consultar en tiempo real desde tu propio móvil el estado de la calidad del aire de tu municipio o del área de influencia de la estación de medición que tengas más cercana", ha agregado la consejera, que ha señalado, además, que esta aplicación "se nutre de los datos que aporta la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de Andalucía", y que se trata de una de las redes "más importantes de medición de la calidad del aire" a nivel nacional.

Esta red de calidad, según ha concretado la titular de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, se encuentra formada por 97 estaciones fijas, incluyendo "torre meteorológica, unidades móviles, captadores difusivos y paneles informativos que tenemos repartidos por todo el territorio. Asimismo, ha añadido que "permiten medir contaminantes como las partículas en suspensión, el ozono o el dióxido de nitrógeno".

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

Por otra parte, la consejera ha sostenido que el Gobierno andaluz ha invertido más de nueve millones de euros en tecnología y equipamientos "de última tecnología" para la medición de la calidad del aire. Al hilo, ha desvelado que está prevista una dotación adicional de otros cuatro millones más en los próximos años.

"La calidad de nuestros datos, como no puede ser de otra manera, está supervisada por el Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire, que verifica, que calibra y que audita de una forma constante los equipos de medición", ha explicado.

En suma, y aunque ha advertido que este episodio de polvo sahariano "es pasajero", ha reivindicado el uso de la mencionada aplicación al ser "útil todos los días del año".

"Es una información pública, transparente y en tiempo real. Está al servicio de la salud del medio ambiente, y al servicio de todos los andaluces", ha concluido la consejera.