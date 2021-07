Junta asegura que las auditorías de entes del sector público se harán públicas en este mes

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que las auditorías de entes del sector instrumental de la Junta se harán públicas en este mes de julio.

Así se ha pronunciado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha confirmado que la pasada semana se celebró una reunión sobre este asunto de la Consejería de Hacienda con Vox, partido que ha pedido en reiteradas ocasiones conocer el resultado de esas auditorías.

Sobre el hecho de que aún no se hayan hecho públicas, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado que algunas auditorías no tenían la suficiente información como para poder ser valoradas, de manera que se requirió a las empresas auditoras que las complementaran.

De otro lado, sobre la proposición de Ley de Concordia que Vox ha registrado en el Parlamento andaluz, Elías Bendodo ha manifestado que será analizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que es la que tiene las competencias en esta materia, y se hablará con el grupo proponente.

Bendodo ha recordado que la Junta siempre ha defendido que una ley como esta debería salir del Parlamento con el máximo consenso, y no ser una mayoría la que la apruebe y otra no. A su juicio, no debe ser además una ley del Gobierno, sino del Parlamento, con la que todo el mundo "se sienta cómodo". Sin duda, según ha apuntado, ante una norma de este tipo habría que hacer "muchos esfuerzos por parte de todos".