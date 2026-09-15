La Junta asegura que el Colegio Virgen de Luna de Pozoblanco (Córdoba) tiene refuerzo para niños con necesidad educativa

1117189.1.260.149.20260915125036 La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante la apertura del curso escolar 2026/27 en el Primer Ciclo de Infantil en la Escuela Infantil La Victoria de Córdoba. - Esther Lobato - Europa Press

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha asegurado este martes que en el Colegio Virgen de Luna de Pozoblanco (Córdoba), donde las familias se quejan de la falta de profesores para siete niños con necesidades educativas especiales, desde el Gobierno regional "se ha reforzado el personal que hay", de forma que hay dos maestros de PT y un tercero "como consecuencia de que el centro está en una Zona de Transformación Social (ZTS)".

En una visita al IES Santa Bárbara de Málaga, la consejera ha explicado que "en ese aula específica había seis alumnos, se daba la circunstancia de que se tenía que incorporar al sistema otro alumno de necesidades educativas especiales que tenía un hermano ya escolarizado en ese aula".

Ante ello, ha detallado que lo primero que hicieron fue "ofrecerle a la familia, para juntar a los dos hermanos, la posibilidad de que se escolarizaran en otra aula específica en la misma localidad y muy cercana", si bien "las familias decidieron mantenerse en ese aula específica y en ese centro concreto", de manera que desde la Junta "se ha reforzado el personal", ha manifestado.

Al respecto, Castillo ha aseverado que trabajan "siempre para atender las necesidades de todo alumnado", al tiempo que ha admitido que "nunca es suficiente, porque siempre va a faltar un recurso, un maestro, un personal técnico de integración social", pero "nunca se ha hecho tanto como ahora, con 15.000 profesionales de atención a la diversidad que están en el sistema, casi un 70% más de lo que había en 2018", ha valorado.

En su opinión, "en el caso concreto de Pozoblanco no es justa la reivindicación de la familia", que entiende que "estén preocupados", si bien ha dicho que "otras cosas son los procesos de colocación muchas veces del personal que uno cita a una persona, esa persona viene y luego a lo mejor en sus circunstancias personales está de baja y hay que sustituirla, pero la dotación del centro sí se ajusta a las necesidades del alumno", ha asegurado.