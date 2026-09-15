Desactivada la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, informa de la desactivación de la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica iniciada el pasado 14 de agosto en la Vega de Granada.

Antonio Sanz ha explicado que se ha adoptado esta decisión tras analizar los últimos informes científicos y operativos. La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana.

"Damos un paso más hacia la normalidad, pero seguimos vigilantes. Bajar el nivel del plan no significa bajar la guardia. La serie no puede darse por agotada y vamos a mantener el seguimiento científico y operativo. Seguimos guiándonos por la prudencia, tal y como hemos hecho durante toda esta emergencia", ha señalado Antonio Sanz.

El plan ha contado en todo momento con el asesoramiento del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada, así como con los análisis realizados por el Grupo de Asesoramiento en Emergencias y Desastres, GADE-CSIC, mediante los modelos de Omori y ETAS y la ley Gutenberg-Richter, no muestran un rejuvenecimiento de la serie. Los expertos advierten, no obstante, de que permanece una sismicidad de fondo asociada a la actividad de varias fallas. Por este motivo, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha solicitado la continuidad de la colaboración para que se continúen realizando los análisis científicos semanales.

La situación operativa 0 permite mantener la vigilancia y el intercambio de información entre los organismos implicados, aunque ya no sea necesaria la aplicación de medidas extraordinarias propias de la fase de emergencia. Cabe recordar que también sigue operativa la fase de recuperación desde el pasado lunes 8 de septiembre.

MÁS DE 1.500 TERREMOTOS Y MÁS DE 4.000 EMERGENCIAS

La serie sísmica acumula más de 1.500 terremotos desde el 15 de agosto. La mayoría ha tenido una magnitud inferior a 2. Más de un millar se sitúan por debajo de ese nivel, 118 han superado la magnitud 2,11 han alcanzado magnitudes comprendidas entre 3 y 4 y cuatro han sido de magnitud igual o superior a 4.

Los dos movimientos principales se registraron los días 15 y 18 de agosto y alcanzaron una magnitud de 4,8. La actividad sísmica se ha sentido en 48 municipios de ocho comarcas granadinas, aunque los daños confirmados se concentran en 28 municipios.

El Plan Sísmico se activó a las 02,10 horas del 15 de agosto en fase de emergencia, situación operativa 1. El 8 de septiembre se declaró también la fase de recuperación para coordinar las medidas destinadas al restablecimiento de los servicios y la reparación de los daños.

Durante este periodo, 31 municipios activaron sus planes territoriales de emergencia local y se celebraron dos comités asesores extraordinarios. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado la respuesta con los ayuntamientos, la Diputación de Granada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios, los bomberos, Protección Civil y los equipos científicos y técnicos.

MÁS DE 8.300 COMUNICACIONES AL 112

El 112 Andalucía ha recibido 8.310 comunicaciones en la provincia de Granada desde la primera alerta, atendida a las 01,05 horas del 15 de agosto, hasta las 08,30 horas del 14 de septiembre.

En este periodo se gestionaron 4.481 emergencias. La mayor parte estuvo relacionada con riesgos naturales, con 2.933 casos, y con derrumbamientos o caídas de elementos constructivos, con 1.424. También se atendieron rescates, asistencias sanitarias, anomalías en servicios básicos e incidencias de tráfico y seguridad ciudadana.

La Junta puso en marcha un teléfono específico de atención psicológica que ha recibido 569 llamadas. El servicio reforzó progresivamente el número de profesionales y contó con la intervención del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres.

No se produjeron fallecidos ni heridos graves durante los terremotos, aunque hubo que lamentar el fallecimiento de un trabajador durante la reparación de los daños. Los servicios sanitarios atendieron a 14 personas por heridas leves, episodios de ansiedad, mareos y desvanecimientos.

UN TOTAL DE 1.188 INSPECCIONES

Los equipos técnicos realizaron 1.188 inspecciones de edificios. Del total, 810 inmuebles fueron clasificados en nivel verde, 314 en amarillo y 64 en rojo. Ninguno recibió una clasificación negra.

En este trabajo, ha destacado especialmente el trabajo del Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias (GAVE) que con el apoyo del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el GADE han realizado este millar de evaluaciones.

Las evaluaciones permitieron adoptar medidas sobre desalojos, realojos, perímetros de seguridad, limitaciones de uso y obras urgentes. Casi 700 personas tuvieron que abandonar preventivamente sus viviendas, de las que 418 aún no han podido volver aún a sus hogares y están pendientes de las reparaciones que harán posible el retorno seguro. A fecha de hoy tan solo 32 personas han precisado alojamiento de emergencia.

La Junta ha movilizado 46,2 millones de euros para atender los daños ocasionados en viviendas, centros sanitarios y educativos, servicios sociales, infraestructuras judiciales, patrimonio y equipamientos municipales.

La declaración de situación excepcional, aprobada al amparo del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, habilita siete millones de euros para reparar infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local. Otros ocho millones se destinarán a actuaciones de seguridad y reparación en viviendas y comunidades de propietarios, con ayudas que podrán cubrir hasta el 40 % del coste.

La Junta también solicitó al Gobierno de España el pasado 31 de agosto la declaración de los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Antonio Sanz ha agradecido el trabajo de los ayuntamientos, la Diputación de Granada, los servicios de emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los profesionales sanitarios, los bomberos, Protección Civil, los equipos técnicos y los organismos científicos que han participado en la respuesta.

"Esta emergencia se ha gestionado desde la coordinación, el conocimiento científico y la presencia permanente sobre el terreno. Quiero reconocer también la responsabilidad de los granadinos, que han seguido las indicaciones de los servicios de emergencia y han colaborado en todo momento", ha afirmado.

La EMA mantendrá las acciones de información y autoprotección. La campaña desplegada durante la emergencia ha superado los 4,5 millones de impactos y ha alcanzado al 75 % de la población de Granada mediante medios de comunicación, redes sociales, soportes exteriores y espacios públicos.

También se celebrará una jornada con equipos directivos, responsables de autoprotección, profesionales de la orientación y enfermería escolar para trasladar las pautas de prevención a las aulas y reforzar los planes de los centros educativos.

"Los terremotos no se pueden predecir, pero sí podemos aprender a protegernos. Debemos seguir trabajando en autoprotección y recordar siempre una pauta sencilla que puede salvar vidas: agáchate, cúbrete y agárrate", ha concluido el vicepresidente primero.