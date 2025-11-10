La Junta asegura que el SAS ha hecho ya el 90% de las mamografías pendientes por el fallo de comunicación en el cribado

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha realizado ya el 90% de las mamografías pendientes por el fallo de comunicación en el cribado del cáncer de mama, que ha afectado a 2.317 andaluzas.

El plan de choque diseñado por el departamento de Sanz fijaba el 15 de noviembre como fecha tope para realizar las mamografías pendientes; y el 30 de noviembre, para las ecografías con las que poder descartar lesiones tumorales. Dentro de este plan, que cuenta con un presupuesto extra de doce millones de euros para contratar a un centenar de profesioales, se incluye la Comisión de Participación y Seguimiento, que ya está funcionando.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también consejera de Hacienda, Economía, Fondos Europeos y Diálogo Social ha enfatizado que el Gobierno andaluz ha sido "diligente y contundente" en la respuesta a la crisis de los cribados. "Somos un Gobierno serio, con la verdad por delante, y honesto", ha subrayado Carolina España.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía informaba hace semanas de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

El objetivo del plan de choque desplegado es reforzar la atención a las mujeres para que sea más cercana, segura y humana, reduciendo la incertidumbre que puede generar el proceso y garantizando tiempos de respuesta más ágiles. Además, se ha creado una comisión de seguimiento compuesta por expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

En la sesión constitutiva de la citada comisión, el consejero destacó la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de comunicación "proactiva, más claro y directo", que permite a las mujeres recibir información sobre los hallazgos de las mamografías y les garantiza un acompañamiento "más cercano". Paralelamente, se ha reforzado la actividad asistencial, con la ampliación de módulos semanales de trabajo y la actualización de los mecanismos de autoconcierto, lo que asegura que las pruebas se realicen con mayor agilidad. Otro de los ejes fundamentales es el incremento de recursos humanos.

Para ello, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está incorporando nuevos profesionales --radiólogos, técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, enfermeras y TCAE--, además de reforzar de manera específica las unidades de mama. En el ámbito organizativo, la ampliación de unidades de cáncer de mama, en concreto, se ha puesto sobre la mesa la futura apertura de una nueva Unidad de Mama en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, vinculada al Hospital Virgen del Rocío, que permitirá ampliar la capacidad de respuesta en la zona con mayor volumen de casos.

Asimismo, la Junta está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.