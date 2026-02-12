La Junta asegura que vigilará el empleo de Ayesa tras su venta y habla de "garantía de puestos de trabajo"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento que existe una "garantía de puestos de trabajo" en Ayesa Digital tras su venta a un consorcio en el que participa el Gobierno vasco y ha asegurado que "no se va a despedir".

Así lo ha afirmado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en respuesta a la pregunta oral formulada por la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Miren Begoñe Iza, quien ha advertido de que "penden de un hilo 3.500 puestos de trabajo, 3.500 familias repartidas por toda Andalucía" y ha reclamado acciones "claras y meridianas" para garantizar el empleo.

De esta manera, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, han respondido a sendas preguntas formuladas por Miren Begoñe Iza de la Torre, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y Encarnación María Martínez Díaz, del Grupo Socialista, en relación con el futuro del empleo y las actuaciones de la Junta tras la operación empresarial.

Ante esto, la diputada Iza, ha planteado una pregunta "muy clara y directa": "¿Cómo se van a garantizar los 3.500 puestos de trabajo de Ayesa Digital tras su venta a un consorcio vasco?".

Durante su intervención, ha señalado que "ahora mismo, como usted sabe de sobra, penden de un hilo 3.500 puestos de trabajo, 3.500 familias repartidas por toda Andalucía que no saben qué va a pasar a continuación" y ha asegurado que "la pérdida de Ayesa es imperdonable".

Iza ha defendido que Ayesa es "una empresa puntera que, además, da trabajo especializado" y ha advertido de que "no podemos dejar que se vaya". En ese sentido, ha sostenido que "ustedes tienen la forma de ejercer presión y tienen que hacerlo".

Asimismo, ha afirmado que "los vascos ya han dicho, además, muy contentos, que está claro que la sede fiscal va a tener que pasar a Vizcaya" y ha añadido que "esos ingresos fiscales se van a perder en Andalucía y son muy cuantiosos".

En su réplica, ha reclamado a la consejera que diga "claro y meridiano qué va a hacer la Junta de Andalucía para defender a estos trabajadores para que no se vayan al paro en estas semanas" y ha pedido que no se den "excusas" sino "respuestas y certezas".

En respuesta, Blanco ha señalado que "en este país está recogido en la Constitución y está recogido en nuestro estatuto de autonomía. Existe la libertad de empresa", si bien ha asegurado que el Gobierno andaluz ha mantenido contactos institucionales y con representantes de los trabajadores.

"Tanto mi consejería, yo misma como el consejero de Industria, hemos estado reunidos con los consejeros vascos y, además, yo reunida con los representantes de los trabajadores", ha indicado.

Blanco ha afirmado que "el compromiso es absoluto y que, desde luego, vamos a vigilar el mantenimiento de la actividad y del empleo en nuestra comunidad autónoma, en concreto de Ayesa".

En su segunda intervención, ha señalado que entienden y comparten "la inquietud que tienen que tener los trabajadores y la familia" y ha explicado que ha hablado con el consejero de Economía y Trabajo del País Vasco, quien "me dice que hay una garantía de puestos de trabajo aquí, que no se va a despedir, que quieren crecer y el talento está aquí y que difícilmente se podrían permitir perderlo".

Asimismo, ha indicado que se ha anunciado "que se va a incrementar la partida un 10%" y "que se van a contratar a mil trabajadores", subrayando que el Ejecutivo estará "de la mano de nuestros trabajadores" y que su consejería está "por y para respetar el tejido productivo".

EVITAR LA OPERACIÓN

En una segunda pregunta, la diputada socialista Encarnación María Martínez ha cuestionado "qué acciones concretas ha realizado la Junta de Andalucía para evitar que el Gobierno vasco comprara la empresa Ayesa".

Martínez ha sostenido que "es evidente que no hicieron nada" y ha afirmado que "el talento andaluz no se defiende con mero discurso" sino "con una intervención pública, con visión estratégica y, sobre todo, con voluntad política".

Dirigiéndose a los trabajadores, ha preguntado "qué va a hacer para garantizar sus puestos de trabajo, los centros de trabajo aquí en Andalucía y las tomas de decisiones aquí en Andalucía".

También ha advertido de que "la compra de Ayesa Digital por el Gobierno Vasco lanza un mensaje demoledor" y ha sostenido que "Andalucía no ha nacido para que sea cantera de talento de nadie".

El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha explicado que la semana pasada en Bilbao se reunió con su homólogo vasco, Miquel Jauregui, "precisamente para hablar sobre el futuro del empleo de Ayesa Digital tras la compra".

Paradela ha señalado que el mensaje trasladado fue "de tranquilidad" y ha defendido que "es precisamente el talento andaluz, el talento de los empleados de Ayesa Digital en Andalucía, el que ha impulsado la empresa en estos años".

Asimismo, ha indicado que la nueva propiedad trasladó en Sevilla "la intención de no solo mantenerse sino aumentar el empleo estimando un 10% el crecimiento del empleo" y que "la División de Ingeniería se queda en Sevilla".

En su turno final, ha rechazado hablar de resignación y ha destacado que la industria andaluza ha crecido en 2025 "un 9,6%" y que se han generado "24.500 empleos industriales más en tan solo un año".

También ha afirmado que han obtenido "el compromiso de dejar CIFS aquí en Andalucía, sedes sociales aquí en Andalucía" y ha concluido asegurando que "los empleados de Ayesa pueden estar tranquilos". "Así se lo digo, con esa rotundidad", ha zanjado.