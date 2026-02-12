Planas defiende la "oportunidad" de Mercosur: "Tenemos los instrumentos para vender pero también para protegernos"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios tras visitar una explotación agrícola en Moguer (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

MOGUER (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a defender este jueves que el acuerdo con Mercosur supone una "gran oportunidad" para España, que es "netamente exportador", pero ha señalado que "entiende la preocupación del sector", por lo que ha indicado que "tenemos los instrumentos para vender pero también para protegernos".

A pregunta de los periodistas durante una visita a una zona agrícola de Moguer (Huelva), sobre la aprobación de las cláusulas de salvaguarda para el acuerdo de Mercosur por parte del Parlamento Europeo, Planas ha destacado que España es un país "netamente exportador", ya que en 2025 se superaron "los 77.000 millones en el año 2025", por tanto, "todos" los acuerdos comerciales que suscribe la Unión Europea, "el de Mercosur, el de India, el de Indonesia, como los que hizo en el pasado en relación con Japón, Canadá o Corea, son "una gran oportunidad desde el punto de vista de la apertura de mercados".

Por ello, desde el Gobierno y desde la Unión Europea estiman que el de Mercosur es una "gran oportunidad" para productos españoles "como el aceite de oliva, el vino, productos transformados o frutas y hortalizas". Además, según ha incidido Planas, presenta "otra ventaja adicional", relacionada con el abastecimiento de la soja, que es "fundamental para la alimentación de nuestro ganado" o la "protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que es un elemento muy importante".

No obstante, el ministro ha asegurado que es "sensible" a la "preocupación por parte del sector", pero ha señalado que en la Unión Europea "todos los productos que se quieren vender, tienen que reunir todos los requisitos para ser autorizados".

Por ello, ha negado que con Mercosur se permita la venta de carne hormonada en España, porque "no está autorizada en ninguno de los cuatro países del acuerdo" y, por tanto, "difícilmente la pueden exportar". "Se hace en Estados Unidos pero no la aceptamos en la Unión Europea".

Al respecto, el ministro ha mostrado su preocupación por "bulos como este" porque "la realidad es que se han establecido tres mecanismos de control en relación con Mercosur" que son "fundamentales". El primero hace referencia a la seguridad de los productos, mientras el segundo se refiere a los contingentes de los productos "más sensibles".

Asimismo, el tercero incluye "unas cláusuras de salvaguardia", que fueron aprobadas este miércoles por la Unión Europea, "no solo las ordinarias, sino las extraordinarias, que permiten prácticamente a un Estado miembro, que en un plazo inferior a 20 días, se pongan en marcha y obliguen a la Comisión Europea a que responda ante esta situación" e "incluso hay un fondo posible que se puede utilizar de contingencias en relación con este tema". "Por tanto, todas estas circunstancias lo que reflejan claramente es que tenemos instrumentos para vender, pero también para protegernos", ha apuntado.

En este punto, el ministro ha insistido en que entiende la preocupación del sector, pero cree "que lo que hay en el fondo, y la comparto enteramente, es la negociación de la PAC después del 2027".

Al respecto, ha remarcado que es "una excelente noticia" la posición del Gobierno de España", ya que "no solo hablo en Bruselas en nombre del Ejecutivo, sino de las 17 comunidades autónomas, de las cuatro organizaciones y de las cooperativas, que están de acuerdo con lo que estamos planteando en relación con la reforma de la política agrícola común". "Estamos en el principio de una negociación, como siempre, que será dura y difícil, pero donde espero que podamos lograr buenos resultados", ha finalizado.