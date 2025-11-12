La Junta atribuye la salida de profesionales del Hospital de Andújar (Jaén) al proceso de movilidad

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir, en Andújar (Jaén), ha apuntado que los movimientos recientes de facultativos responden al proceso de movilidad convocado por el Servicio Andaluz de Salud, por el que los trabajadores "han podido concursar libremente para acercarse a sus lugares de residencia o acceder a otros destinos del SAS, como ocurre en cualquier centro del sistema público".

Es la respuesta a las críticas recibidas por la salida de otros seis médicos del Hospital realizadas desde el PSOE y a las de UGT por "desorganización" y "descontrol" en este centro hospitalario. Desde la Dirección Gerencia se ha indicado en un comunicado que "mientras algunos facultativos obtienen nuevo destino, otros se incorporan al hospital, como en el caso de radiodiagnóstico o un médico de Urgencias, lo que garantiza equilibrio y renovación de la plantilla".

Han indicado que la salida de médicos por el proceso de movilidad, "se han compensado con la contratación de un facultativo especialista de área (FEA) de Pediatría y un FEA Análisis Clínicos, y actualmente se encuentra en proceso de resolución de las convocatorias de FEA Cardiología, Cirugía General, Médico de Urgencias".

Además, desde la Dirección Gerencia se ha detallado que desde la semana pasada, el Hospital Alto Guadalquivir cuenta con estructura adicional a la inicialmente aprobada en 2024, en distintas especialidades de facultativos como Anatomía Patológica, Aparato Digestivo u Obstetricia y Ginecología, que "se cubrirán conforme a los procedimientos SAS de Bolsa y Oferta Específica".

Esta estructura adicional de facultativos se añade a las especialidades de Microbiología y Medicina del Trabajo, incrementadas en 2024 respecto a la anterior etapa de Agencia Sanitaria cuando no existían, lo que "evidencia la preocupación por la seguridad del paciente y la salud laboral de los profesionales". También se han reforzado, con esta estructura adicional, otras categorías asistenciales y de soporte como Enfermería, TCAE, celadores, técnicos especialistas y administrativos.